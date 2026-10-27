Gabinete de Seguridad niega que Ariadna Montiel se haya reunido con ‘El Guano’

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México afirmó que no existe información oficial que confirme la existencia o la autenticidad de un reporte de inteligencia federal sobre una supuesta reunión entre la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”.

La precisión se difundió mediante una carta aclaratoria dirigida al diario El Universal.

En el documento, el Gabinete de Seguridad sostuvo que tampoco cuenta con elementos oficiales que acrediten los supuestos acuerdos con integrantes de la delincuencia organizada referidos en la columna “La reunión de Ariadna Montiel con El Guano”, publicada el lunes por el periodista Héctor de Mauleón.

Añadió que es falso que las instituciones que lo integran hayan confirmado la información difundida en ese texto y que las afirmaciones atribuidas a supuestas fuentes federales no constituyen información oficial ni permiten acreditar los hechos señalados.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad realizan sus trabajos de inteligencia e investigación con estricto apego al marco legal, mediante procedimientos institucionales y elementos verificables que permiten sustentar sus actuaciones”, indicó la carta.

El texto agregó que el Gobierno de México mantiene una política de cero impunidad y combate a la delincuencia organizada, “sin distinción de cargos, filiaciones políticas o relaciones personales”.

La columna atribuyó a fuentes de seguridad la existencia de un informe federal según el cual, a principios de 2024, Montiel Reyes se habría reunido en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, con el presunto operador criminal, hermano de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Según ese texto, en el encuentro se habría negociado que un grupo criminal interviniera en las elecciones de ese año a favor de candidatos de Morena a cambio del control territorial de una zona entre Sinaloa y Chihuahua.

Montiel Reyes rechazó las acusaciones el lunes, en una carta enviada al mismo diario en ejercicio de su derecho de réplica.

“Nunca he tenido relación ni me he reunido con personas dedicadas a actividades delictivas”, escribió la dirigente, quien señaló que su patrimonio consta en su declaración patrimonial pública y que los supuestos reportes de seguridad contienen contradicciones.

En su respuesta, De Mauleón sostuvo cada línea de la columna y afirmó que la autenticidad del reporte fue confirmada por fuentes de seguridad.

El señalamiento original provino de la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien el 22 de octubre, en una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola transmitida en Latinus, dijo que la dirigente morenista tiene “mucho que explicar y mucho que decir sobre el crimen organizado y estos grupos terroristas en el estado de Chihuahua”.

Montiel Reyes respondió el día 23 de octubre a través de X, donde calificó a la Mandataria estatal de “mitómana” y la emplazó a presentar pruebas ante las autoridades competentes.

Ese mismo 23 de octubre, los 24 gobernadores de Morena firmaron un desplegado en respaldo de la dirigente.

“Quien acusa tiene la obligación moral y legal de presentar pruebas; lanzar señalamientos sin fundamentos para utilizarlos como instrumento de golpeteo es un acto de bajeza”, señalaron.

La bancada de Morena en el Senado de la República y 17 coordinaciones estatales del partido emitieron pronunciamientos en el mismo sentido.

En su carta, Montiel Reyes vinculó las acusaciones con sus denuncias respecto a la intervención de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo contra un laboratorio clandestino en Chihuahua, y preguntó quién ordenó al ex Fiscal estatal, hoy detenido, vulnerar la soberanía nacional.

El Gabinete de Seguridad cerró su carta con la afirmación de que refrenda su compromiso con la legalidad, la transparencia y el desarrollo de investigaciones sustentadas en información verificable.