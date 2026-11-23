El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México llegará este martes a Sinaloa para hacer una evaluación de las condiciones de seguridad y la entrega de las primeras patrullas que anunciaron en días recientes.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expuso que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estarán realizando visitas continuas a la entidad.

“Por instrucciones de la Presidenta, el Gabinete de Seguridad nos trasladaremos mañana (martes) a Culiacán, para la primera entrega de patrullas y una evaluación de la situación de seguridad en el Estado y una reunión de seguridad con la Gobernadora y con el equipo de seguridad que se encuentra desplegado en la entidad”, indicó durante la conferencia matutina de la Mandataria.

El anuncio de la gira lo realizó tras detallar el operativo implementado en Guasave la noche del viernes para la detención de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro.

Señaló que de manera constante, estarán visitando el Estado para supervisar las operaciones y sobre todo, evaluar los resultados con las autoridades estatales y municipales.

García Harfuch señaló que en los próximos días iniciarán la entrega de más de 150 vehículos, entre ellos 90 patrullas para la Policía Estatal, Policía Municipal de Culiacán y Policía de Mazatlán

Además, harán entrega de 14 camionetas tácticas blindadas y otras 10 camionetas blindadas para Policía Estatal, Policía Municipal de Culiacán y Policía de Mazatlán.

El apoyo, detalló, contará con capacitación a las corporaciones de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de otras instituciones.

Dijo que además, cada corporación recibirá una unidad Águila equipada con drones de vigilancia y entrenamiento para llevar a cabo esta función.

“También, por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en las carreteras de Culiacán a Mazatlán y de Mazatlán a Durango, instalaremos 240 puntos de monitoreo con 720 cámaras y 30 detectores de placas”, expuso.

El Centro de Monitoreo Carretero federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció, operará el sistema a partir de mediados de diciembre.

Dijo que a este centro tendrá acceso la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

También señaló que el Centro Nacional de Inteligencia incorporará nuevos equipos de trabajo en Sinaloa para fortalecer las investigaciones.