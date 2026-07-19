Gabinete defiende a Sheinbaum por críticas a asistencia a Final del Mundial

Los titulares de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Rosa Icela Rodríguez; de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López; de la Secretaría de Energía (SENER), Luz Elena González; y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, además de la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa Alcalde, difundieron publicaciones en redes sociales cerca de las 13:00 horas del 19 de julio de 2026, con los hashtags “Claudia líder mundial” y “Claudia es Mundial”. Sin embargo, el canciller mexicano, Roberto Velasco, no se pronunció al respecto.

Ante los señalamientos, integrantes del gabinete y dirigentes de Morena argumentaron que la asistencia de la mandataria nacional no respondió al ocio, sino a representación oficial y diplomática, considerando que México fue coanfitrión del torneo junto con Estados Unidos y Canadá.

Secretarios de Estado se organizaron para defender a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien asistió a la final del Mundial 2026 en el estadio MetLife de Nueva York, luego de que la oposición calificó el viaje de innecesario y contrario a las políticas de austeridad.

La titular de la Comisión Nacional Electoral de Morena, Citlalli Hernández, quien hasta hace unos meses se desempeñó como secretaria de las Mujeres, argumentó que la presencia de Sheinbaum Pardo en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, también respondió a un carácter diplomático. “Hoy asiste a la clausura por invitación del Presidente Donald Trump y el motivo de asistir es distinto: de carácter diplomático y como Jefa de Estado, representando a México”, expresó en redes sociales.

Alcalde, por su parte, se pronunció en contra de quienes criticaron la asistencia de la presidenta de la República, y advirtió que se trató de un “nado sincronizado” que amplifica mensajes mediante un ecosistema digital que, dijo, expondría en su próxima conferencia de prensa. “Este miércoles en Derecho de Réplica vamos a mostrar cómo funciona ese ecosistema: quiénes suelen iniciar las campañas, quiénes las amplifican, cómo se replican y por qué terminan inundando las redes con los mismos mensajes al mismo tiempo”, anticipó.

La titular del Poder Ejecutivo Federal evitó asistir a la inauguración del torneo el 11 de junio de 2026 y cedió su boleto a una mujer sin posibilidades de comprar una entrada, aunque finalmente estuvo presente en la final junto con Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Durante la ceremonia de premiación, Sheinbaum Pardo entregó el Balón de Oro al mediocampista español Rodri, elegido mejor jugador del Mundial de Futbol 2026, junto con el mandatario estadounidense y el titular de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino. La mandataria mexicana también fue captada conversando con Trump, su esposa Melania Trump, y con el secretario de Estado de EU, Marco Antonio Rubio García, además de saludar a los reyes de España, Felipe VI y Letizia, y al presidente español, Pedro Sánchez.

La final de la Copa del Mundo se celebró en medio de un amplio operativo de seguridad que incluyó, por primera vez en Nueva Jersey, la revisión del Servicio Secreto incluso a personas acreditadas. El arribo de los mandatarios al estadio MetLife generó filas de hasta mil personas y esperas de hasta dos horas, mientras la prensa acreditada requirió hasta tres horas y media para ingresar debido a la revisión mediante escáner de rayos X y detección de metales.