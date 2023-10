“Están hablando que no hay atención para la gente, de que está todo fuera de control, que no se está haciendo nada, que incluso se está deteniendo a quienes quieren ayudar ¡Puras mentiras!”. En su mensaje el presidente confirmó el aumento de las personas fallecidas por Otis. De 27 pasaron a reconocer 39 personas, 29 varones y 10 mujeres, la mayoría habría fallecido por asfixia por sumersión. Toda la ayuda pasa por las Fuerzas Armadas

“Oye, pero no le vayan a entregar las donaciones al Ejército ¡por favor!”, dice con espanto. Viste camisa azul de rayas y algodón fino, pantalón caqui y tenis formales que, de lo limpio, parecen nuevos. Junto a él, con un atuendo casi idéntico, su esposa, que corona el look con un collar resplandeciente y cabello rubio, perfecto del salón. Ella acompleta la frase: “Sí, plis, no se lo den a la Sedena, mejor a la Cruz Roja. O sea, vimos y habían filas de cien chavos moviendo las cosas, porque la Cruz Roja está cañona para que sí llegue”.

Afuera de doctor Andrade 125 no pasa ni un alma, hasta que aparece Gustavo cargando un bote de pintura.

-¿Oiga, este es el centro de acopio de Morena? – pregunto.

-¿Para qué quiere saber o qué? ¿Va a donar? – responde.

-Soy prensa, estamos documentando los centros de acopio que están en la ciudad

-Ah bueno, pues aquí es el centro de acopio de Morena.

Después le pregunto a Gustavo si puedo pasar a verificar la recolección de víveres. Me dice que no es posible: “Tenemos prohibido que pase la gente. Si alguien quiere donar, que toque la puerta. Le abriré yo o un guardia de seguridad y le damos una hoja con lo que dejó. Todo lo estamos entregando a la Marina”.

La señora Santa vive en la vecina colonia Obrera, está sentada en el parque Lázaro Cárdenas. Le pregunto si sabía que existe un centro de acopio a una cuadra de donde está descansando. Me dice que no. “Pero aunque supiera, yo la verdad no les llevaría nada ahí. Yo no confío en ellos”, concluye.





La ayuda llevada

Entre el viernes y la noche de este sábado los puentes aéreos de ayuda humanitaria entre la Ciudad de México y Acapulco, organizados por las Fuerzas Armadas, han realizado ocho vuelos en los que se han llevado 9 mil despensas y mil litros de agua. Además, del puerto han salido nueve vuelos realizados por Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus llenos de turistas que buscan evacuar la zona.

Hasta el momento, en la zona afectada se restableció el 55 por ciento del servicio eléctrico, pues de las 35 torres de alta tensión caídas ya se reinstalaron 15; de 550 mil usuarios 280 mil ya tienen servicio eléctrico. El sistema de telefonía móvil también se está restableciendo poco a poco.