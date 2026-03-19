Garantiza Sheinbaum seguridad para visitantes del Mundial 2026 en México

Desde las instalaciones del Museo Maya, en Cancún, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó este jueves la seguridad de todos los visitantes extranjeros y mexicanos que acudan a las sedes de la Copa Mundial de Futbol 2026, al tiempo que aseguró ante autoridades y empresarios alemanes que el País atraviesa un periodo de calma.

La Mandataria nacional argumentó que los hechos registrados tras la captura y muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, el 22 de febrero pasado, fueron controlados de inmediato y no generaron repercusiones de mayor alcance.

Uno de los reporteros que acompañaban en el encuentro al Presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, recordó a Sheinbaum Pardo que el País ha vivido una ola de violencia y que la ciudadanía se muestra preocupada, por lo que le cuestionó si los equipos y los visitantes tienen garantizada su protección.

“La situación que vivimos en febrero fue la detención de un jefe de un grupo delictivo de la delincuencia organizada. En el momento de la detención, hubo algunos problemas en algunos estados del País, pero al siguiente día todo fue controlado y hubo alrededor de 70 personas detenidas”, respondió la Presidenta.

Sheinbaum Pardo señaló que su Gobierno ha emprendido diversas acciones para fortalecer la seguridad, entre ellas mayor inteligencia, investigación y fortalecimiento de instituciones como la Guardia Nacional.

Subrayó que las autoridades de Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México, las tres entidades que albergarán partidos mundialistas, se encuentran coordinadas entre sí.

“Así que podemos garantizar que van a tener una feliz estancia en nuestro País, e incluso, los invitamos a que no solo visiten las ciudades en donde van a ser los partidos, sino que puedan realizar un viaje por todo México”, agregó.

La Mandataria también presentó un programa denominado “Mundial social”, cuyo objetivo es que los jóvenes sigan practicando el futbol una vez concluido el torneo, con miras a fortalecer la cantera deportiva del país.



INVITACIÓN AL REY DE ESPAÑA PARA EL MUNDIAL FUE ENVIADA A TODOS LOS PAÍSES, ACLARA

Por otra parte, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que México extendió invitaciones para asistir a la Copa Mundial de Futbol 2026 a todos los países con los que el Estado mexicano mantiene relaciones diplomáticas, y que el Rey de España, Felipe VI, fue incluido en ese envío general.

Apuntó que fue Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México ante la organización del Mundial, quien remitió las invitaciones a todas las naciones.

“Gabriela Cuevas envió a todos los países del mundo, a todos, todos, invitación para que vinieran al Mundial, y ahí estaba el Rey de España, pero son todos los países con los que México tiene relación”, afirmó.

La aclaración surgió a raíz de una publicación del 18 de marzo del diario El País, de España, que reportó que la Presidenta había invitado directamente al monarca a México para el Mundial.

Según dicho medio, la carta dirigida a Felipe VI estuvo fechada el 3 de febrero y la Casa Real la recibió el 24 del mismo mes.

El País también señaló que en la misiva, Sheinbaum Pardo destacó que el evento deportivo “constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España”.

Al concluir la conferencia mañanera, la Presidenta fue consultada sobre si se reuniría con el monarca en caso de que aceptara la invitación, a lo que respondió: “Ya vamos a ver”.

La relación bilateral atraviesa tensiones diplomáticas desde 2019, cuando el Gobierno mexicano exigió a la Corona española que ofreciera disculpas por los abusos cometidos durante la conquista y la posterior colonización del territorio que hoy conforma México.

En su conferencia matutina, Sheinbaum Pardo celebró la visita del Rey Felipe VI a una exposición sobre las mujeres en el México precolombino y los comentarios que hizo el monarca respecto a que la conquista española incluyó “mucho abuso” y “controversias morales y éticas”.