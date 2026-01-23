García Harfuch aclara que agentes de SSPC viajaron a EU para capacitación táctica

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en México, aclaró este viernes la polémica generada por el aterrizaje de un avión militar Lockheed Martin C-130J Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

El funcionario federal explicó que elementos de la SSPC fueron invitados a cursos de especialización táctica, maniobras y tiro en territorio estadounidense.

Durante la conferencia presidencial realizada en Veracruz, García Harfuch detalló que la invitación provino principalmente del Comando Norte de Estados Unidos y que la capacitación se desarrolla en el Centro de Entrenamiento de Fuerzas Conjuntas de Camp Shelby, Mississippi.

Precisó que la estancia de los elementos será de aproximadamente 40 a 45 días, es decir, menor a dos meses.

El Secretario sostuvo que no se trata de un nuevo mecanismo de colaboración, sino de capacitaciones que se realizan desde hace años mediante invitaciones formales y con respaldo documental.

“No son capacitaciones nuevas, son capacitaciones que se hacen de muchísimos años donde para cada capacitación hay un respaldo con un oficio, ya sea una invitación por parte de alguna autoridad de Estados Unidos o una petición por parte de autoridades mexicanas, siempre ha sido así en este caso”, afirmó.

García Harfuch explicó que, al tratarse de personal civil de la SSPC, solamente se requirió la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional para que pudieran salir del País.

“Fue una invitación a cursos donde se hacen especializaciones tácticas, ya sea de cualquier tipo de maniobra, tiro, investigación, este es el segundo escalón y fue una invitación que nos hicieron al ser personal civil. Nosotros solo requerimos autorización de Defensa para que puedan salir los compañeros”, declaró.

Según un oficio de la Sedena que circuló en redes sociales, en la aeronave viajaron 42 pasajeros: tres ciudadanos estadounidenses y 39 integrantes de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas de la SSPC.

De acuerdo con el documento, los elementos pertenecen a dicha Unidad, que depende de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la SSPC.

La Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO) fue creada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de diciembre de 2025. Este cuerpo especializado de agentes tiene como función llevar a cabo acciones de inteligencia y operaciones tácticas para la identificación y captura de generadores de violencia y objetivos prioritarios del Gobierno federal.

El traslado tuvo como destino el Centro de Entrenamiento de Fuerzas Conjuntas de Camp Shelby, en Mississippi, Estados Unidos, donde se desarrollan cursos de adiestramiento y especialización.

Camp Shelby, ubicado al sur de Mississippi y con una extensión de 525 kilómetros cuadrados, ha operado como centro de adiestramiento militar desde la Primera Guerra Mundial.

Ante cuestionamientos sobre el alcance de la cooperación bilateral en seguridad, García Harfuch aseguró que cada país opera en su propio territorio y que no hay agentes estadounidenses desplegados en México.

“La Presidenta ha sido muy clara, también por supuesto capacitación con este entrenamiento podemos compartir prácticas como nosotros también compartimos prácticas con Estados Unidos, pero cada quien lo opera en su territorio con respeto absoluto de la soberanía, nunca tenemos agentes estadounidenses operando en México con nosotros”, afirmó.

El funcionario federal enfatizó que el intercambio de información y capacitación se realiza bajo un esquema de coordinación en el que cada nación mantiene autonomía sobre sus operaciones.

“Esto es cada quien opera en su territorio y con un intercambio de informaciones que hemos tenido, pues distintos resultados favorables para los dos países”, sostuvo.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó durante su conferencia matutina del 19 de enero que el aterrizaje del avión Hércules C-130 contaba con autorización previa desde octubre de 2025 y que no requería aprobación del Senado de la República, ya que no implicó el ingreso de tropas estadounidenses armadas al territorio nacional.

Detalló que, aunque existe la regla de que este tipo de aeronaves arriben a bases militares, en este caso se estableció como condición que aterrizara en Toluca, decisión que fue autorizada por la Sedena.

La Mandataria nacional subrayó que el avión no transportaba armamento y que los funcionarios trasladados son elementos civiles de la SSPC.

“No tendría que haberse consultado al Senado. No venían tropas de Estados Unidos ni mucho menos. Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación”, afirmó.

Sheinbaum Pardo añadió que el regreso de los elementos se realizaría en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, como parte de los protocolos establecidos.

García Harfuch también afirmó que las recientes detenciones de objetivos prioritarios fueron resultado de inteligencia nacional.

“Es 100 por ciento detención por inteligencia mexicana y cuando ha habido un intercambio de información, por ejemplo aquí se han detenido personas de los 10 más buscados del FBI y las detenciones han sido 100 por ciento por autoridades mexicanas del Gabinete de Seguridad”, expresó el titular de la SSPC federal.

Esta declaración se realizó en el contexto de la visita oficial del director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, Kash Patel, quien se reunió el 22 de enero con integrantes del Gabinete de Seguridad Federal y con la Fiscalía General de la República.

Durante su visita, Patel regresó a Estados Unidos con dos objetivos prioritarios bajo custodia: una persona de nacionalidad no estadounidense detenida por autoridades mexicanas que figuraba entre los 10 más buscados por el FBI, así como el ciudadano canadiense Ryan James Wedding, quien se entregó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos.

Ryan James Wedding, ex deportista olímpico canadiense que participó en el equipo de snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, era buscado por delitos relacionados con el tráfico de cocaína a gran escala y asesinato.

Pesaba sobre él una recompensa de hasta 15 millones de dólares y estaba acusado de dirigir una operación transnacional de tráfico de drogas vinculada al Cártel de Sinaloa.

El 23 de enero, García Harfuch; el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena; y el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina, participaron en Washington en la tercera reunión del Grupo de Implementación de Seguridad bilateral México–Estados Unidos.

Según informó Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la posición de México en esta reunión estuvo cimentada en el respeto irrestricto a la soberanía y la integridad territorial, así como en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y una cooperación con resultados, pero sin subordinación.

Los temas centrales abordados en esta ronda de conversaciones incluyeron el tráfico de armas, el análisis del uso de sistemas aéreos no tripulados (drones) por parte de organizaciones criminales, el seguimiento a las redes de robo de combustible y el fortalecimiento de los procesos de extradición.

Esta reunión forma parte de los mecanismos establecidos por México y Estados Unidos para dar seguimiento a los acuerdos bilaterales en materia de seguridad, particularmente en temas como el combate al crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas y de armas, y el fortalecimiento de capacidades institucionales.

Tras esta reunión técnica, ambos gobiernos acordaron convocar a una reunión ministerial de alto nivel en materia de seguridad, que se celebrará en febrero de 2026 en Washington. En este encuentro participarán los titulares de las dependencias responsables del área para evaluar los avances alcanzados y definir los siguientes pasos de la cooperación bilateral.

La capacitación en Camp Shelby se inscribe dentro de acuerdos de seguridad binacional y busca que las fuerzas mexicanas armonicen doctrinas y compartan experiencias operativas, con miras a consolidar una visión conjunta ante desafíos regionales.

Representantes de la Sedena y de la Semar de México, junto con el Comando Norte de Estados Unidos, sostuvieron reuniones técnicas del 15 al 19 de diciembre de 2025 en instalaciones de la Sedena para fortalecer las capacidades de seguridad en los eventos de la Copa Mundial 2026.

Durante estas sesiones, los participantes analizaron escenarios relacionados con la Copa Mundial 2026, poniendo énfasis en la coordinación operativa y en el empleo de sistemas integrados de comunicación. El objetivo es consolidar una respuesta conjunta que garantice seguridad en los eventos que México coorganizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Sheinbaum Pardo enfatizó que estas capacitaciones no son nuevas y que este tipo de aeronaves ya han aterrizado en otras ocasiones por razones logísticas en años anteriores, aunque la diferencia en esta ocasión fue el punto de arribo.

La Presidenta destacó que la cooperación en materia de capacitación es bilateral, ya que también personal de Estados Unidos acude a México para entrenamientos, como los relacionados con el Plan DN-III y otros esquemas de protección civil y seguridad, en el marco de los acuerdos entre ambos países.