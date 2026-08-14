García Harfuch acudirá a cumbre de la DEA en Argentina, tras veto inicial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo autorizó que Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, viaje a Argentina para participar en una conferencia internacional antidrogas organizada por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, luego de que el Gobierno de México se había opuesto inicialmente a su asistencia, según informó la Mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Explicó que sometió la decisión a consideración del Gabinete de Seguridad, cuyos integrantes avalaron por unanimidad que el funcionario federal acudiera al encuentro.

“De principio habíamos dicho que no, porque ustedes saben la historia de relación de la DEA con México, sobre todo en los años recientes”, afirmó.

Sheinbaum Pardo detalló el sentido de la votación del gabinete.

“(Después) todos fueron unánimes, votaron que fuera porque dijeron: es mejor que el mundo sepa lo que se está haciendo en México y que se está haciendo bien”, expuso.

García Harfuch asistirá a la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), que se realizará del 18 al 20 de agosto de 2026 en Buenos Aires, Argentina.

El encuentro es organizado por la DEA y el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, y reunirá a entre 400 y 600 altos mandos de corporaciones antidrogas y de seguridad de diversos países.

La conferencia, creada en 1983, abordará estrategias contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico, así como el intercambio de información entre autoridades. Su lema es “Justicia a través de la fuerza y la unidad”.

Sheinbaum Pardo señaló que el Secretario de Seguridad expondrá ante representantes de otros países los resultados de la estrategia de seguridad y la postura de México frente a Estados Unidos.

“Puede ir a mostrar los resultados de México y los resultados que mostramos aquí el martes, de disminución de homicidios, de disminución de delitos de alto impacto, la estrategia que estamos llevando, nuestra relación con Estados Unidos, que es coordinación sin subordinación”, expuso.

Sostuvo que la asistencia del funcionario federal permitirá contrarrestar lo que calificó como noticias falsas respecto a la situación de seguridad en el País.

“Queremos que se conozca lo que se está haciendo en México y cómo nuestra relación es de defensa de la soberanía, de coordinación sin subordinación con Estados Unidos”, remarcó.

La autorización se produce después de un periodo de tensión entre el Gobierno de México y la agencia estadounidense.

El 15 de julio de 2026, Sheinbaum Pardo rechazó las afirmaciones de Terry Cole, titular de la DEA, quien sostuvo en una cumbre contra las adicciones celebrada en Orlando, Florida, que existía una conexión entre redes de los cárteles y el Gobierno mexicano.

La relación bilateral en materia de seguridad también se tensó por la participación no autorizada de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo contra narcolaboratorios realizado los días 17 y 18 de abril de 2026 en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, en el que murieron dos agentes estadounidenses.

El Gobierno federal envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos y solicitó la salida del País de otros dos agentes que carecían de acreditación para realizar labores de inteligencia en territorio nacional.

El 1 de junio de 2026, Sheinbaum Pardo afirmó que durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa la DEA alcanzó su mayor nivel de penetración en México.

“Fue el momento en que la DEA tuvo mayor apertura en México con Felipe Calderón. Total apertura”, aseveró.

La participación de García Harfuch en el foro de Buenos Aires constituirá la primera intervención de alto nivel del Gobierno de México en un encuentro convocado por la agencia estadounidense desde el inicio de esa disputa pública, en un contexto en que la administración federal ha insistido en el principio de coordinación sin subordinación como eje de la cooperación con Estados Unidos.