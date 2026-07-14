García Harfuch adelanta que FGR revelará detalles de extradición del piloto de Los Chapitos

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que la Fiscalía General de la República presentará un informe con los detalles de la entrega a Estados Unidos de Mauro Alberto Núñez Ojeda, “El Jando”, piloto aviador señalado en el caso del traslado de Ismael Mario Zambada García, “El Mayo”.

Durante la conferencia matutina de Palacio Nacional, explicó que corresponde a la Fiscalía conducir la investigación y comunicar los avances del caso, por lo que evitó pronunciarse sobre los motivos específicos del procedimiento.

“Lo que buscamos es sacar a la gente que haga violencia en nuestro País. O sea, si en este caso eran solicitados por Estados Unidos y también había un proceso de extradición, no tenemos; se valoró que se pudieran ir”, declaró García Harfuch.

Reiteró que la FGR es la autoridad competente para informar sobre los cargos, las diligencias realizadas y los fundamentos jurídicos que dieron origen a la entrega del piloto a las autoridades estadounidenses.

Núñez Ojeda fue detenido el 8 de febrero de 2025 en la Sindicatura de Jesús María, en Culiacán, Sinaloa, tras un enfrentamiento armado en el que murió un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Un juez federal le decretó prisión preventiva oficiosa el 11 de febrero de 2025, y el 18 de febrero del mismo año se le vinculó a proceso por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

García Harfuch había señalado, el 24 de marzo de 2025, que “El Jando” tuvo participación en el secuestro y posterior traslado por la fuerza de “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.

Sin embargo, el funcionario se retractó el 13 de agosto de 2025, al precisar que el piloto no participó de manera directa en el traslado, aunque confirmó que se trata de un piloto privado y persona de confianza de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, integrante del Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó, el 12 de agosto de 2025, que Núñez Ojeda se encontraba entre 26 presuntos delincuentes trasladados por la FGR, junto con las secretarías de SSPC, de Relaciones Exteriores y de Gobernación, para ser juzgados en la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington D.C., donde podría enfrentar hasta cadena perpetua.

Antes de su extradición, “El Jando” había obtenido una suspensión definitiva, otorgada el 26 de marzo de 2025 por Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, que impedía decretar la apertura a juicio oral dentro de la causa penal 54/2025.

Previamente, permaneció interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Según lo previó García Harfuch antes de la entrega del piloto, Núñez Ojeda podría aportar al Gobierno de Estados Unidos información sobre el caso de “El Mayo” y sobre la facción de “Los Chapitos”, encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus hermanos, hijos del capo sinaloense Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.