García Harfuch admite que no hay bienes asegurados a nombre de ‘El Mayo’ en México

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que el Gobierno federal no ha asegurado en territorio nacional ninguna propiedad registrada a nombre de Ismael Zambada García, “El Mayo”, cofundador del Cártel de Sinaloa sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizada en Toluca, Estado de México, precisó que los aseguramientos se han concretado contra estructuras criminales y no contra bienes registrados directamente al capo sinaloense.

“A nombre de él -’El Mayo’- específicamente, no. Sí de las organizaciones criminales y han sido una cantidad considerable de cuentas e inmuebles”, declaró.

García Harfuch detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera ha congelado cuentas bancarias vinculadas a organizaciones delictivas y que se han asegurado inmuebles relacionados con actividades de narcotráfico, aunque ninguno aparece a nombre del narcotraficante.

Anunció que presentará información desagregada respecto a las cifras de los recursos incautados a cada una de las organizaciones criminales que operan en el País, sin precisar una fecha para esa presentación.

El 20 de julio de 2026, el Juez Brian M. Cogan sentenció a Zambada García a cadena perpetua por encabezar una organización dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Además de la pena privativa de libertad, el fallo ordenó el decomiso de 15 mil millones de dólares.