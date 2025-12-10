García Harfuch anuncia detención de ‘El Limones’, operador de ‘Los Cabrera’ en Durango

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó la detención de Édgar Rodríguez Ortiz, “El Limones”, presunto integrante de la organización criminal “Los Cabrera”, facción ligada a “Los Mayos” del Cártel del Pacífico.

El arresto se efectuó en Durango, aproximadamente a las 5:46 horas, como resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC y la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

García Harfuch afirmó que la detención de “El Limones” constituye un golpe directo a las redes de extorsión, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El funcionario federal detalló que el detenido era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo delictivo.

Según la información proporcionada por la SSPC, “El Limones” fungía como jefe de plaza de “Los Cabrera” en la región Laguna de Durango y Coahuila. Ocupaba el segundo nivel de la estructura criminal, donde presuntamente recibía órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, “El 03” o “El 300”.

Además, Rodríguez Ortiz desempeñaba funciones como secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México en Durango.

García Harfuch precisó que la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificó operaciones irregulares relacionadas con extorsión y fraude.

Las investigaciones determinaron que “El Limones” recibió depósitos millonarios de origen injustificado y realizó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero.

Asimismo, participó en la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta.

Los hechos se registraron en la calle Ricardo Flores Magón de la colonia José Guadalupe Rodríguez, en Durango.

Durante la acción se aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico.

Tras obtener datos de prueba, un juez de control otorgó las órdenes para intervenir diversos inmuebles en Coahuila y Durango, donde fueron detenidas varias personas, entre ellas Rodríguez Ortiz.

El Secretario de Seguridad agradeció la coordinación con el Gobierno de Coahuila por su activa participación en el caso y en el combate a la extorsión.

Rodríguez Ortiz fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

La célula criminal “Los Cabrera” mantiene vínculos con la facción de “Los Mayos”, del Cártel de Sinaloa, actualmente dirigida por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”.

Información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que la estructura fue fundada por los hermanos Felipe, José, Alejandro y Luis Cabrera Sarabia, organización que desde 1996 operaba junto al Cártel del Pacífico como proveedora de heroína y mariguana.