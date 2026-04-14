García Harfuch anuncia escuela de mandos para secretarios de seguridad en la Academia Nacional

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, anunció la creación de una escuela de mandos dentro de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) con el propósito de formar a los futuros secretarios de seguridad pública, subsecretarios y altos mandos del país.

El funcionario federal presentó la iniciativa durante la conferencia mañanera encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enmarcándola como parte de la estrategia nacional de seguridad. García Harfuch explicó que el programa busca profesionalizar a las corporaciones y fortalecer la coordinación entre las instituciones federales y estatales de seguridad.

“Por primera vez se pone en marcha la escuela para mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública como parte de la estrategia nacional de seguridad”, afirmó el titular de la SSPC Federal durante su intervención.

García Harfuch precisó que la formación estará orientada a quienes ya ocupan o asumirán responsabilidades de conducción en las instituciones de seguridad del país. “Aquí se formarán las y los próximos secretarios de seguridad pública, subsecretarios y mandos de distintas áreas como operación policial, investigación, inteligencia, proximidad social, así como mandos estatales y municipales”, señaló.

El funcionario subrayó que uno de los objetivos centrales del proyecto es homologar, por primera vez, la formación y los conocimientos entre corporaciones que hasta ahora han operado con esquemas distintos. La escuela integrará en un mismo modelo educativo a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional (GN), la propia SSPC Federal y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

“Esta escuela de mandos fortalecerá sus capacidades para la conducción operativa, la planeación estratégica y la toma de decisiones en campo”, precisó García Harfuch.

En su primera etapa, el programa se concentrará en elementos de las corporaciones federales mencionadas. No obstante, el titular de la SSPC Federal indicó que el modelo se ampliará de forma progresiva para incluir a integrantes de las policías estatales y fiscalías de las entidades federativas. “Más adelante también se abrirán espacios para elementos que quieran participar de distintas policías estatales o fiscalías estatales”, agregó.