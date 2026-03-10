García Harfuch anuncia visita a Mazatlán para impulsar reactivación turística

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció una nueva visita a Mazatlán por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de encabezar reuniones de trabajo orientadas a la reactivación del sector turístico, el cual registró pérdidas millonarias a raíz del conflicto entre grupos criminales iniciado en septiembre de 2024.

La visita se enmarca en el proceso de estabilización que el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal ha impulsado en Sinaloa desde octubre de 2024, cuando la Presidenta Sheinbaum Pardo instruyó el reforzamiento de la presencia federal en la entidad.

Según cifras presentadas por la SSPC en la conferencia matutina encabezada Sheinbaum el 27 de febrero desde Mazatlán, del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026 se aseguraron más de 33 toneladas de droga, se desmantelaron mil 942 laboratorios clandestinos y se decomisaron 4 mil 850 armas de fuego, cantidad equivalente al 20 por ciento del total incautado en todo el territorio nacional.

En ese mismo informe, García Harfuch explicó que, por instrucción de la Presidenta, en octubre de 2024 se reforzó la presencia de fuerzas federales en la entidad con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, SSPC y Fiscalía General de la República, en coordinación con autoridades estatales.

Del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026, las fuerzas de seguridad detuvieron a 2 mil 225 personas por delitos de alto impacto.

La agenda de García Harfuch en Mazatlán contempla sesiones de trabajo con el sector empresarial, en las que participarían líderes camarales de distintas regiones del país con presencia en el estado.

En reuniones previas con representantes de la iniciativa privada sinaloense, el secretario federal y el Gobernador Rubén Rocha Moya alcanzaron compromisos orientados a la reactivación económica, que incluyeron acuerdos sobre operativos de seguridad, fortalecimiento de la policía estatal y mejoras en videovigilancia en Mazatlán, entre otros municipios.

La Presidenta Sheinbaum Pardo destacó en su visita de febrero de 2026 que el Carnaval Internacional de Mazatlán se llevó a cabo de manera pacífica, sin registrar ningún incidente, como muestra del avance en la estabilización del puerto.

La visita de García Harfuch a Mazatlán forma parte de una estrategia más amplia que el Gobierno federal mantiene en Sinaloa y en otros estados afectados por la violencia del crimen organizado.