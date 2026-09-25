García Harfuch asegura que La Barredora quedó partida en dos mandos

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, afirmó, desde Villahermosa, Tabasco, que la organización criminal La Barredora se encuentra “muy mermada” y opera actualmente dividida en dos mandos, encabezados por sujetos identificados con los alias “El Prada” y “La Mosca”.

El funcionario federal explicó que la estructura criminal sufrió una fragmentación progresiva derivada de las detenciones acumuladas en la entidad. “Está muy mermada esa organización, prácticamente está partida en dos. Primero, se partió en cuatro, y mencionamos todas las detenciones que se han realizado, y ahorita está partida en dos, con un sujeto apodado ‘El Prada’, y otro del otro lado que se llama ‘La Mosca’”, señaló.

García Harfuch atribuyó parte de los resultados operativos a la policía estatal de Tabasco y descartó que el combate a la organización haya requerido la sustitución de la corporación tras la detención de mandos vinculados a la Secretaría de Seguridad estatal. Sostuvo que los mismos elementos locales enfrentaron a la delincuencia organizada una vez que cambiaron los mandos y las instrucciones operativas.

“Ha habido muchísimas detenciones. Quiero mencionar que el esfuerzo que ha hecho la policía estatal, los policías de aquí de Tabasco, no es de que se haya detenido a ciertos mandos de los que fueron de la Secretaría y cambió toda la policía, de ninguna manera, son los mismos policías valientes de aquí de Tabasco que con un cambio de mando y con una instrucción distinta cuando la señora Presidenta informó el reforzamiento, son ellos quienes han combatido también al crimen organizado aquí mismo”, destacó el titular de la SSPC Federal.

La Barredora logró insertarse en instituciones de seguridad del estado al ser encabezada por mandos de la propia Secretaría de Seguridad estatal, entre ellos su ex titular Hernán Bermúdez Requena, alias “El Comandante H”, quien ocupó el cargo durante la gestión de Adán Augusto López Hernández como gobernador de Tabasco. López Hernández se desempeña actualmente como senador de Morena.

En el último año, alrededor de 20 agentes policiacos fueron detenidos por su participación en actividades ilícitas atribuidas a la organización, entre ellas extorsión, secuestro, desaparición forzada, ejecuciones, tráfico de personas y robo de combustibles. Por esos delitos, Bermúdez Requena y varios de sus subalternos directos enfrentan procesos penales.

El diagnóstico presentado por el funcionario federal se inscribe en la estrategia de reforzamiento de la seguridad en Tabasco anunciada por el Gobierno Federal, que implicó el despliegue de fuerzas federales y la recomposición de los mandos policiales de la entidad tras la revelación de los vínculos entre la estructura criminal y la corporación estatal.