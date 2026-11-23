Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, atribuyó la impunidad con que operaron los grupos criminales en Sinaloa a funcionarios que incurrieron en corrupción y a otros que lo permitieron por omisión.

Lo expuso durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, al informar el balance de seguridad en la entidad tras la captura de Fausto Isidro “N”, “El Chapo” Isidro.

“Pudieron actuar con impunidad”, afirmó al referirse a las organizaciones delictivas que durante años causaron daño en el Estado.

Ofreció condolencias por la muerte de cuatro militares del Ejército Mexicano durante el operativo en Guasave, Sinaloa, deseó pronta recuperación a 10 elementos heridos y reconoció el liderazgo de Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, en la conducción de las acciones.

García Harfuch precisó que la captura no fue un operativo aislado, sino parte de una estrategia con tres objetivos: reducir los delitos de alto impacto, en particular el homicidio doloso; detener a los generadores de violencia y debilitar sus organizaciones; y fortalecer a las instituciones de seguridad estatales y municipales.

Según el balance que presentó, del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2026 las acciones en Sinaloa dejaron cerca de 4 mil 200 detenidos y el aseguramiento de más de 150 toneladas de droga.

El informe también contabilizó 7 mil 400 armas de fuego aseguradas en la entidad, aproximadamente una de cada cinco decomisadas en todo el País durante ese periodo, además de alrededor de 1.6 millones de cartuchos y 38 mil 400 cargadores.

En el mismo lapso fueron inhabilitados 2 mil 627 laboratorios y áreas de producción de metanfetamina.

Entre las acciones recientes, el funcionario federal reportó la captura en Mocorito de seis presuntos integrantes del grupo Fuerzas Especiales Avendaño, entre ellos los presuntos delincuentes apodados “El Pagador” y “El Chendo”, a quienes ubicó como una célula que se separó de Los Chapitos para aliarse con “El Chapo” Isidro.

En ese recuento añadió la detención en Tijuana, Baja California, de José Alberto “N”, “Beto Leyva”, y el aseguramiento en Mazatlán de 35 toneladas de precursores químicos.