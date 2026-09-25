García Harfuch atribuye anomalías en megadecomiso de huachicol a delegado de FGR

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, informó que el megadecomiso de hidrocarburo robado realizado en Guanajuato presentó anomalías y se ejecutó sin las verificaciones correspondientes, por lo que la responsabilidad del operativo recayó en el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en esa entidad, Juan Francisco Vera.

Durante la conferencia de prensa matutina encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Villahermosa, Tabasco, el titular de la SSPC Federal precisó que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) desarrolla una investigación respecto al caso, luego de que la instancia central determinó atraerlo.

El funcionario federal detalló que el aseguramiento en las instalaciones de la empresa SIMSA fue ejecutado por la delegación estatal de la FGR y no por la FEMDO, unidad que tiene la atribución de investigar ese tipo de casos. Añadió que el operativo se realizó dos semanas antes de que fuera difundido públicamente.

“Fue destituido porque la Fiscal General de la República, el equipo de la Fiscal General de la República encontró ciertas anomalías en este operativo, como lo que usted comenta que fue dos semanas antes y se informa también dos semanas después sin haber verificado todo absolutamente”, comentó García Harfuch.

El titular de la SSPC Federal agregó que la instancia central revisa la totalidad de los documentos entregados por las empresas involucradas desde el primer aseguramiento, con el propósito de determinar la existencia de irregularidades. Señaló que los resultados finales corresponderán a la FEMDO.

“Se dio dos semanas antes y me parece que fueron dos o tres acciones, como lo dijo la Presidenta, no fue una acción ni de FEMDO, que lleva estos casos relevantes que hemos presentado aquí donde hay detenidos, aseguramientos, son de FEMDO, de la Fiscalía de hidrocarburo, esta fue de la Delegación con informes también de la Policía estatal”, expuso el funcionario federal.

Sheinbaum Pardo explicó que las delegaciones estatales de la FGR cuentan con autonomía para abrir carpetas de investigación y solicitar órdenes de cateo o de aprehensión ante un juez federal, sin que esas diligencias pasen necesariamente por las fiscalías centrales del organismo.

La Presidenta expuso que el delegado en Guanajuato dio a conocer el operativo un día antes de la visita del Gabinete federal a esa entidad, por lo que el Gobierno Federal presumió que las acciones se habían desarrollado conforme a la ley.

“Cuando sale el comunicado de la empresa, la Fiscal General toma la decisión de atraer la investigación para revisar si sí es regular o no, y mientras tanto separa del cargo al delegado de la Fiscalía General de la República”, declaró la titular del Poder Ejecutivo Federal.

La decisión de atraer el caso fue adoptada por Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, después de que SIMSA difundió un comunicado en el que defendió la legalidad de su actividad comercial. La separación del cargo del delegado se mantendrá mientras avanzan las diligencias.

El caso se suma a la estrategia federal contra el robo de combustible, delito en el que las autoridades han concentrado operativos durante los últimos meses, y cuyos resultados han sido presentados de forma periódica en las conferencias matutinas.