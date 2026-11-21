El funcionario federal detalló que un grupo armado intentó impedir la captura del líder criminal y atacó a los militares que participaban en la operación. En el enfrentamiento se aseguraron, entre otras armas, un fusil calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano. “Lamentamos profundamente la muerte de militares del Ejército Mexicano. A sus familias y compañeros de armas les expresamos nuestras más sentidas condolencias”, escribió el titular de la SSPC Federal, quien añadió que “son estos grupos criminales los que, con su violencia, ponen en riesgo la vida y la tranquilidad de las familias de Sinaloa y de todo México”. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) identificó al detenido como jefe de la organización delictiva Beltrán Leyva y aliado del Cártel del Pacífico, y confirmó que la detención ocurrió la noche del 20 de noviembre de 2026.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, confirmó el 21 de noviembre de 2026 la muerte de elementos del Ejército Mexicano y de siete agresores durante el operativo en el que fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, en Guasave, Sinaloa.

Lamentamos profundamente la muerte de militares del Ejército Mexicano @Defensamx1 . A sus familias y compañeros de armas les expresamos nuestras más sentidas condolenciasSu valentía y heroísmo merecen el reconocimiento de todo México.El grupo armado intentó impedir la captura de su jefe. En el enfrentamiento murieron siete agresores. Se aseguraron, entre otras armas, un fusil calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano. Esta operación es una muestra contundente del combate a la impunidad. Son estos grupos criminales los que, con su violencia, ponen en riesgo la vida y la tranquilidad de las familias de Sinaloa y de todo México

Meza Flores enfrenta al menos dos acusaciones formales ante Cortes federales de Estados Unidos, una de las cuales fue actualizada el 25 de septiembre del mismo año para incorporar nuevos cargos. El expediente principal se abrió en mayo de 2012 ante la Corte Federal para el Distrito de Columbia y acumula seis cargos: empresa criminal continua, narcoterrorismo, tráfico de cocaína, metanfetamina, heroína, fentanilo y mariguana, lavado de dinero internacional y uso de armas de alto poder. A ello se suma la imputación por brindar apoyo a una organización terrorista, en este caso la facción del Cártel de Sinaloa (CDS) conocida como La Mayiza, a la que el Gobierno de Donald John Trump designó como responsable de terrorismo en febrero de 2025.

La acusación imputa además múltiples intentos de tráfico de drogas desde Costa Rica, Ecuador y Colombia, así como tres homicidios, entre ellos el de Jaime Gerardo Guzmán Rodríguez, elemento de la Guardia Nacional (GN) privado de la libertad en Etla, Oaxaca, en octubre de 2022, quien fue torturado y ejecutado por sus captores. Según el Departamento de Justicia de EU, Meza Flores obtenía ventas anuales de por lo menos diez millones de dólares solo por exportar mariguana, metanfetamina y cocaína a territorio estadounidense, sin contar su posterior incursión en el tráfico de fentanilo. Los coacusados en la causa son los hermanos Agustín y Salomé Flores Apodaca: el primero fue extraditado a Estados Unidos en 2015 y salió de prisión en agosto de 2023, mientras que el segundo permanece prófugo.

Los hechos que sustentan ese expediente se remontan a 2009, cuando Meza Flores y su socio, Oscar Gastélum, asumieron el control de la organización tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva y el arresto de su hermano Alfredo. Los sucesores de los Beltrán se instalaron en las costas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca para recibir cargamentos de cocaína, sostuvieron durante más de quince años una operación de siembra, cultivo y manufactura de drogas en Sinaloa, y controlaban la ciudad de Guasave. La segunda acusación, presentada desde 2019 ante la Corte para el Distrito Sur de California, con sede en San Diego, resulta más genérica: incluye tres cargos por narcotráfico y lavado de dinero, y reitera que la organización mantenía operaciones desde ese país centroamericano.

Una vez que Meza Flores sea enviado a Estados Unidos, será procesado con mayor probabilidad en Washington D.C., donde se concentra el principal expediente en su contra. El caso está en manos de la jueza Beryl Howell, quien también ha conducido los procesos contra Gerardo y José González Valencia, cabecillas del Cártel de Los Cuinis, así como el de Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera, ex líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).