García Harfuch deja en manos de la FGR la extradición de ‘El Mayo’ a México

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si México solicita la extradición de Ismael Zambada García, “El Mayo”, quien pidió cumplir en territorio mexicano la condena de cadena perpetua que le fue impuesta en Estados Unidos.

Durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, celebrada en Toluca, Estado de México, acotó su respuesta al ámbito de competencia de la institución que encabeza Ernestina Godoy Ramos.

“Ya tendría que determinar la Fiscalía si se solicita la extradición”, expresó, sin abundar respecto a la postura del Gobierno federal frente a la petición del narcotraficante.

Frank Pérez, abogado defensor de Zambada García, sostuvo que su cliente busca que su trayectoria al frente del Cártel de Sinaloa sirva como advertencia para los jóvenes en México respecto a los riesgos de vincularse con estructuras criminales.

La defensa también solicitó que el capo sea recluido en una prisión con instalaciones médicas adecuadas, al argumentar que padece diversas enfermedades.

“Me declaré culpable en los Estados Unidos, acepté su castigo y ahora me gustaría ir a mi país, declararme culpable de la misma forma”, fueron las palabras del narcotraficante referidas por su litigante.

El 25 de febrero, el entonces titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, expuso que existían al menos cuatro solicitudes de extradición presentadas ante la administración del ex Presidente Joe Biden.

Afirmó entonces que el Gobierno de México tenía la obligación de iniciar el proceso y que las autoridades estadounidenses debían responder a los requerimientos.

La actual Fiscal, Ernestina Godoy Ramos, expuso que la justicia mexicana mantiene al menos 32 investigaciones vigentes contra el cofundador del Cártel de Sinaloa, además de órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.