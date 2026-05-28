García Harfuch descarta aspiraciones presidenciales para 2030

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, descartó que busque figurar en la boleta presidencial rumbo a las elecciones de 2030, al señalar que aspirar a cargos políticos en este momento representaría “una falta de respeto” a los elementos del Gabinete de Seguridad que arriesgan la vida diariamente en territorio nacional.

En entrevista este 28 de mayo con la periodista Azucena Uresti para Grupo Fórmula, García Harfuch afirmó que encabezar la SSPC federal es una responsabilidad que no admite una agenda paralela.

“Lo descarto porque soy Secretario de Seguridad. No hay manera en que pueda pensar en algo que no sea ser Secretario de Seguridad hasta que la señora Presidenta lo disponga”, declaró.

El funcionario federal, quien registra altos índices de popularidad entre la ciudadanía, atribuyó ese reconocimiento a su posición como figura pública de los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad, aunque aclaró que dichos logros no le corresponden a él ni a la dependencia en solitario.

“Son resultados de todo el gabinete: Secretaría de Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina”, subrayó.

En el mismo espacio, García Harfuch destacó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo premia mensualmente, en una ceremonia privada, a elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la propia SSPC federal, por ser quienes ejecutan la Estrategia Nacional de Seguridad en campo.

Resaltó que el liderazgo de Sheinbaum Pardo ha sido determinante para fortalecer la coordinación entre las dependencias de seguridad.

“La coordinación tan estrecha se facilita cuando hay un liderazgo muy fuerte, como el de la propia Presidenta. Tener a la Presidenta dirigiendo hace la diferencia [...] Se nota cuando un gobernante se involucra en materia de seguridad”, concluyó el Secretario federal.