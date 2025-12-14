García Harfuch descarta investigación por nexos entre ‘El Limones’ y Pedro Haces

Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, aseguró que las autoridades no investigan ninguna relación entre Edgar Rodríguez Ortiz, alias “El Limones”, y Pedro Haces Barba, líder nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM). El funcionario federal aclaró que las indagatorias actuales se centran exclusivamente en las actividades delictivas del detenido.

García Harfuch explicó que a Rodríguez Ortiz se le investiga por su presunta pertenencia a la organización criminal conocida como “Los Cabrera”, la cual mantiene presencia operativa en los estados de Durango y Coahuila. Según el titular de la SSPC Federal, el expediente judicial no contempla vínculos políticos ni sindicales en esta etapa procesal.

“La investigación inició por denuncias específicas sobre extorsión que no están vinculadas a ningún sindicato, es una extorsión directa desde cobrarle a empresarios, agricultores por pozos de agua”, declaró García Harfuch, en conferencia de prensa. Añadió que, aunque existen diversos delitos bajo investigación, “ninguno está relacionado como tal con un sindicato, o con algún vínculo político”.

Respecto al estado de las diligencias, el funcionario federal indicó que estas continuarán en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Al ser cuestionado insistentemente sobre si existía una relación con el diputado federal de Morena, García Harfuch respondió: “Al momento no”.

Rodríguez Ortiz, quien se ostentaba como líder de la CATEM en la Comarca Lagunera, fue detenido el 10 de diciembre de 2025. Las autoridades lo señalan como presunto responsable de realizar extorsiones y cobros de piso para una célula delictiva aliada a la facción de “Los Mayitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa (CDS).

El 12 de diciembre del mismo mes y año, un juez federal dictó prisión preventiva de oficio contra Rodríguez Ortiz en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano”. Se le imputan los delitos de delincuencia organizada, secuestro, extorsión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Pese a la postura del Gobierno Federal, Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, afirmó que la relación entre la organización sindical y el presunto criminal es innegable. “La gente de La Laguna lo sabía, hay evidencia en las redes sociales oficiales del sindicato, hay fotos con líderes nacionales y regionales”, declaró el mandatario estatal tras la captura.

Aunque existen registros fotográficos en conferencias de la CATEM y un video de mayo de 2024 donde Rodríguez Ortiz aparece junto a Haces Barba, el líder sindical nacional negó cualquier vínculo. Según Jiménez Salinas, dicha cercanía era del dominio público y se utilizaba presuntamente para cometer ilícitos en la región.