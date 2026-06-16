García Harfuch descarta nueva alianza CJNG-Chapitos tras muerte de ‘El Mencho’

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, reveló que Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, era el vínculo personal que sostenía la alianza con una facción del Cártel de Sinaloa -específicamente “Los Chapitos”- y que dicho nexo no muestra señales de continuidad tras su muerte, ocurrida el 22 de febrero durante un operativo militar en Jalisco.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, respondió a cuestionamientos del Grupo Reforma y precisó que la alianza implicó apoyo financiero y de personal del CJNG hacia “Los Chapitos”, principalmente en el sur de Sinaloa.

“En algún momento hubo algún tipo de financiamiento o de refuerzos de personal por el sur de Sinaloa. Un refuerzo financiero y de personal de Cártel Jalisco a la facción del Cártel de Sinaloa”, detalló García Harfuch.

Las autoridades no han identificado, hasta el momento, indicios de que esa relación perviva.

La alianza documentada por el Gabinete de Seguridad, que se remonta a acuerdos reportados en Nayarit durante 2024, en los que “El Mencho” habría proporcionado armas y hombres a cambio del uso de las rutas y túneles fronterizos de “Los Chapitos”, dejó de tener un interlocutor activo con la muerte del capo michoacano.

“Principalmente era el propio líder principal quien era el vínculo directo con una facción del Cártel de Sinaloa, específicamente con ‘Los Chapitos’. Eso no lo tenemos identificado ya al momento”, afirmó.

Pese a ello, García Harfuch no descartó que pudiera reactivarse en el futuro.

Respecto a la estructura interna del CJNG, señaló que la organización no ha registrado una ruptura ni un descontrol generalizado, ya que contaba con líderes regionales con territorios bien definidos antes de la caída de su fundador.

“Ellos tienen líderes regionales muy identificados, con territorios muy marcados. Eso también permitió de alguna u otra manera que no hubiera un descontrol o una violencia desmedida”, subrayó.

Las detenciones realizadas con posterioridad al 22 de febrero también contribuyeron a contener posibles reacomodos violentos.

García Harfuch identificó a Juan Carlos Valencia González, hijastro de Oseguera Cervantes, como el mando regional más fuerte que tiene actualmente el CJNG y quien se perfila como su eventual sucesor.

García Harfuch indicó que el Gabinete de Seguridad mantiene identificados a múltiples líderes regionales de la organización, varios de ellos con órdenes de aprehensión vigentes y solicitudes de extradición pendientes.

En la misma comparecencia, el Secretario presentó un balance del operativo de seguridad desplegado con motivo de la Copa del Mundo, calificándolo de exitoso y sin incidentes relevantes en ninguna entidad del País.

El informe también incluyó un recuento de capturas recientes de presuntos operadores del CJNG y “Los Chapitos”, entre ellos Homero “N”, identificado como generador de violencia en Morelos; Dennis “N”, con ficha roja de Interpol por nexos con una organización criminal trasnacional; David “N”, señalado como operador de “La Choquiza” en la Ciudad de México; y Armando “N” y Audias “N”, presuntos integrantes de células del CJNG en Guadalajara, Jalisco y Nayarit, respectivamente.

La Secretaría de Marina acumula a la fecha más de 71 toneladas de cocaína decomisadas en operaciones marítimas.