García Harfuch descarta operativo en panteón donde fue sepultado ‘El Mencho’

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó en Zapopan, Jalisco, que exista un operativo específico para resguardar el panteón privado Jardín de la Paz, donde fue sepultado Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación muerto el 22 de febrero de 2026 durante un operativo federal en Tapalpa.

García Harfuch explicó que el despliegue de fuerzas federales registrado durante el traslado del cuerpo del capo no tuvo como objetivo custodiar sus restos, sino prevenir nuevos disturbios tras los hechos violentos ocurridos en los días posteriores al operativo militar.

“No, el operativo fue, repito, para proteger a la ciudadanía, no hay un operativo como tal para proteger el panteón, o alguna, o algo específico en ese lugar”, declaró.

Sostuvo que el despliegue de la Guardia Nacional y del Ejército durante el traslado respondió directamente a los antecedentes de violencia documentados tras la operación del 22 de febrero, que incluyeron bloqueos carreteros, incendio de vehículos y ataques en distintos puntos del estado.

“Este operativo fue precisamente para proteger a la ciudadanía. El antecedente que tuvimos días antes de disturbios, bloqueos, incendio de vehículos, este operativo implementado por Guardia Nacional y autoridades estatales de Jalisco, junto con todas las demás autoridades, fue precisamente para proteger a la ciudadanía, no fue para escoltar a nadie”, afirmó.

Respecto a la identidad del líder del CJNG, confirmó que las autoridades federales corroboraron los datos del capo y que la Fiscalía General de la República informó de manera oportuna.

“Sí, se corroboró y se informó de manera oportuna por parte de la Fiscalía General de la República”, señaló.

Según un video proyectado durante la conferencia, el operativo en Tapalpa fue desarrollado por la Secretaría de la Defensa Nacional con apoyo de fuerzas especiales del Ejército, la GN y la Fuerza Aérea, como parte de una operación planeada para detener al líder del grupo delictivo.

El material indicó que durante esa acción y en operaciones posteriores fueron detenidos integrantes de la organización, sumando un total de 188 delincuentes del CJNG capturados durante la presente administración.

En cuanto a las investigaciones por presuntos vínculos entre autoridades locales y el CJNG, derivadas de la difusión de presuntas nóminas, García Harfuch indicó que cualquier denuncia formal derivará en procesos de investigación.

“Siempre que hay alguna denuncia o que se inicia alguna carpeta de investigación, hay un proceso de investigación, y por supuesto ese, y en todos los casos, lo iremos informando de manera puntual”, expresó.

Sobre el panorama de seguridad estatal, aseguró que los disturbios registrados tras el operativo fueron contenidos en un plazo de 72 horas.

“Usted puede ver cómo los disturbios y los problemas que tuvimos fueron en las primeras 24 horas. En las siguientes 48 hubo algunos remanentes de violencia, pero para las 72 horas siguientes estaba todo perfectamente normalizado”, sostuvo. García Harfuch garantizó que los destinos turísticos de Jalisco, incluidos Puerto Vallarta y Tapalpa, operan con normalidad.

En la misma conferencia celebrada en Zapopan, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el respaldo del Gobierno federal en materia de seguridad, y subrayó que la coordinación entre su administración y la Federación permitió estabilizar la entidad tras los hechos violentos.

“Quiero reconocer, Presidenta, su apertura, su cercanía y todo el apoyo que nos ha dado a Jalisco. De verdad se lo reconozco y se lo agradezco mucho a usted y a todo su gabinete”, declaró.

Lemus Navarro resaltó la respuesta positiva de la ciudadanía jalisciense durante los días de tensión.

Aprovechó la conferencia para solicitar a Sheinbaum Pardo apoyo a un proyecto de planta de ciclo combinado que, según explicó, fortalecería el crecimiento industrial y tecnológico de la entidad sin afectación al Río Santiago.

Asimismo, destacó el avance de proyectos de infraestructura como el sistema de electromovilidad que conectará el Aeropuerto de Guadalajara con la ciudad, con inicio de operaciones previsto para mayo de 2026, y el proyecto ferroviario que enlazará la Ciudad de México con Guadalajara, pasando por Querétaro, Irapuato y León.

García Harfuch reiteró que la instrucción de la Presidenta de México es sostener el despliegue y la coordinación permanente con el Gobierno de Jalisco.

“La instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum es mantener el despliegue y la coordinación permanente con el Gobierno de Jalisco”, afirmó.

Subrayó que el Gabinete de Seguridad continuará presente en la entidad para supervisar operativos y proteger a la población en distintas regiones del Estado.