García Harfuch descarta vínculo entre asesinato de funcionarios de Brugada y su atentado

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal aseguró que el asesinato ocurrido, el día 20 de mayo de 2025, de Ximena Josefina Guzmán Cuevas, así como de José Muñoz Vega, secretaria particular y coordinador de asesores, respectivamente, de Clara Marina Brugada Molina, tuvieran alguna relación con el atentado que él sufrió el 26 de junio de 2020 y el ocurrido contra el periodista Ciro Gómez Leyva, el 15 de diciembre de 2022.

Durante una conferencia de prensa, luego de reunirse a puerta cerrada durante tres horas, con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el funcionario federal dijo que hasta el momento no existían indicios que vincularan los tres casos.

“En este caso, por tratarse de una investigación en curso, a mí, en lo personal, no me gustaría especular. No hay ninguna relación al momento que indique que están vinculados del atentado que nosotros sufrimos o del atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva a esto, son casos distintos, al momento ni hay nada que los vincule”, afirmó García Harfuch.

Asimismo, el funcionario federal enfatizó que los homicidios de Guzmán Cuevas y de Muñoz Vega, no quedarían impunes, porque, según él, las investigaciones eran firmes y la SSPC del Gobierno Federal apoyaría a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), en lo que fuera necesario.

“Lo que sí quiero que la ciudadanía sepa es que son casos que no van a quedar impunes, como en otros casos lo hemos dicho aquí en la Ciudad de México, no importa el tiempo que tarden las investigaciones, son firmes, son muy profesionales y vamos a dar resultados en este caso y ayudar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México [FGJ-CDMX], en todo lo que sea necesario”, adelantó García Harfuch.

Alrededor a las 06:38 horas del 26 de junio del 2020, el entonces titular de la SSC-CDMX sufrió un atentado en su contra, tras salir de su domicilio particular, en el cruce de avenida Paseo de la Reforma y Monte Blanco, de la colonia Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México, mismo en el cual murieron tres personas y cinco más resultaron lesionadas, atacados con cinco fusiles Barret calibre 50, un lanzagranadas, siete granadas de fragmentación, 24 armas largas y ocho armas cortas.

Gómez Leyva denunció, a las 23:33 horas del 15 de diciembre de 2022, que dos personas a bordo de una motocicleta intentaron asesinarlo cuando se dirigía a su domicilio particular, sin embargo, lo salvó el blindaje de su camioneta.

El comunicador indicó, a través de su cuenta de la red social Twitter, que el ataque se produjo a las 23:10 horas del 15 de diciembre de 2022, a 200 metros de distancia de su domicilio particular, en la colonia Florida, de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, por lo que denunció el intento de homicidio a las autoridades.

En un segundo tuit, el periodista adjuntó cuatro fotografías, en las cuales se observaba cómo quedó la camioneta, con impactos de bala en el parabrisas y el cristal del lado del conductor, además de otro en el cofre del vehículo.