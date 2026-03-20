García Harfuch detalla operativo en Sinaloa: 11 muertos, cuatro heridos y la hija de ‘El Mayo’ liberada

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que personal de la Secretaría de Marina repelió tres agresiones distintas durante un operativo en la sindicatura de El Salado, en Culiacán, en las que perdieron la vida 11 presuntos integrantes de la facción criminal conocida como “Los Mayos”.

En el mismo operativo fue detenida y posteriormente liberada Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija del capo Ismael “El Mayo” Zambada García, preso en Nueva York.

García Harfuch precisó que en las tres agresiones hacia las fuerzas de seguridad murieron los 11 atacantes, y que tres elementos de la Semar y uno de la SSPC resultaron heridos, aunque en condición estable.

“Se aseguraron alrededor de más de una docena de armas de fuego, 43 radios, artefactos explosivos, 10 vehículos con reportes de robo, equipo táctico, droga”, enumeró ante los medios de comunicación.

Explicó que las tres agresiones correspondieron a tres acciones distintas, y que en una de ellas —donde no hubo personal herido ni agredido— fue detenido Omar Osvaldo Torres Cabada, “El Patas”, de 39 años, señalado como responsable de la conducción de “Los Mayitos” y quien contaba con una orden de aprehensión emitida por autoridades de Estados Unidos.

En ese mismo inmueble se encontraba también Zambada Niebla junto con otra mujer menor de edad.

Respecto a la liberación de Zambada Niebla, García Harfuch subrayó que la mujer, de 46 años, no cuenta con orden de aprehensión en México ni en Estados Unidos, y que su designación en la lista de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de ese país —vigente desde el 8 de junio de 2007 bajo la Ley Kingpin Act— es de carácter estrictamente administrativo. “Es un proceso administrativo donde son designados por operaciones sospechosas o ilícitas. Sin embargo, desde hace 20 años no se pudo obtener una orden de aprehensión ni en Estados Unidos ni en México sobre esta persona”, afirmó.

El Gabinete de Seguridad federal indicó en un comunicado que la mujer “no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares conforme a los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley”.

Cerca de las 7:00 horas del jueves, personal de la Semar había irrumpido en el domicilio de Zambada Niebla, ubicado en el poblado El Álamo, en la sindicatura de El Salado, en Culiacán, y la trasladó junto con un cuidador de la propiedad a bordo de un helicóptero.

La mujer permaneció aproximadamente una hora en la aeronave antes de ser puesta en libertad.

En esa misma designación de la OFAC fueron incluidas, en 2007, la madre de la mujer, Rosario Niebla Cardoza, y sus hermanas María Teresa, Midiam Patricia y Modesta Zambada Niebla.

Una consulta a la lista de la OFAC confirmó que la sanción permanece vigente.

Dicha designación prohíbe a las personas señaladas realizar transacciones en el sistema financiero estadounidense o cualquier tipo de negocio que involucre a empresas de ese país.

Testigos del operativo en El Álamo publicaron videos en redes sociales que muestran la incursión y la detención momentánea de Zambada Niebla.

En las imágenes se escuchan pobladores que exigen a gritos y entre llanto que la dejen salir de la zona del operativo, mientras elementos de la Semar desplegaban cortinas de humo para aislar la acción. Los habitantes que grababan advirtieron a los agentes que no se retirarían hasta que la liberaran.