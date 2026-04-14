García Harfuch detalla operativo para liberar al Alcalde de Taxco y a su padre

El Presidente Municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre, el médico pediatra Juan Vega Arredondo, fueron localizados con vida el lunes en el municipio de Zacualpan, Estado de México, luego de que ambos permanecieron privados de la libertad por el grupo delictivo La Familia Michoacana.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó los detalles de la liberación durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Precisó que la localización se logró tras labores de inteligencia y análisis técnico que permitieron identificar posibles rutas de desplazamiento hacia el Estado de México, donde ambos fueron resguardados por la Secretaría de Seguridad Pública de esa entidad y posteriormente trasladados vía aérea a Iguala, Guerrero, para confirmar su estado de salud.

García Harfuch también anunció la liberación horas antes a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que los dos hombres se encontraban sanos y a salvo.

Juan Vega Arredondo, también director del hospital general del sistema IMSS Bienestar en Taxco, fue privado de la libertad la mañana del 11 de abril cuando hombres armados se lo llevaron y abandonaron su vehículo en Acamixtla, localidad ubicada a 20 minutos de la cabecera municipal en dirección a Cuernavaca.

La Fiscalía de Guerrero inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares.

Dos días después, en la madrugada del lunes, Juan Andrés Vega Carranza salió de su domicilio junto a sus escoltas con el propósito de negociar la liberación de su progenitor.

Cerca del barrio de Casahuates, el Alcalde fue retenido sin que mediara intervención de su equipo de seguridad.

Fuentes consultadas por el diario El Sur revelaron que La Familia Michoacana buscaba un canje: exigía la liberación de Juan “N”, apodado “El Gokú”, jefe de la plaza de Taxco detenido el 8 de abril, cuya captura derivó en el bloqueo temporal de los accesos a la cabecera municipal por parte de transportistas.

Según las mismas fuentes, el Alcalde acudió por voluntad propia a una reunión con el grupo criminal en Zacualpan para asegurar que su padre fuera liberado con vida.

Al conocerse la desaparición del Presidente Municipal, García Harfuch ordenó un operativo en las colindancias de Guerrero y el Estado de México.

El subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno federal, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que se activó el protocolo homologado de búsqueda con la participación de los tres órdenes de Gobierno.

En el operativo intervinieron elementos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, así como corporaciones policiacas de Guerrero, Morelos y Estado de México.

Se desplegaron más de 500 efectivos, además de helicópteros artillados, drones y vehículos todo terreno; también se realizaron cateos en casas de seguridad en Tonatico e Ixtapan de la Sal.

Aproximadamente a las 15:00 horas del lunes, García Harfuch confirmó la localización de padre e hijo.

“Tras un operativo federal coordinado, que implica el despliegue del personal en tierra y el apoyo de helicópteros, gracias a la coordinación efectiva de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana... fueron localizados por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México el Presidente Municipal de Taxco de Alarcón Juan Andrés Vega Carranza y su padre”, señaló.

García Harfuch no informó sobre la detención de responsables.

La Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, compartió el mismo mensaje e indicó que la liberación fue producto de la coordinación entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno, con despliegue permanente en la región norte del Estado.

Rodríguez Cisneros encabezó el acompañamiento institucional al Alcalde y a su padre, quienes fueron recibidos al descender de un helicóptero en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala.

Ambos fueron trasladados a un hospital para su valoración médica.

El 3 de marzo de 2026 se aseguraron cuatro bodegas y se detuvo a siete personas vinculadas con actividades de extorsión y control del comercio local.

La ciudad se encuentra bajo la influencia de La Familia Michoacana desde hace aproximadamente una década, con una fractura interna reciente entre facciones encabezadas por el ex Alcalde prófugo Mario Figueroa Mundo y Roberto Carlos Zagal Jacobo, apodado “El Pelón”, hijo del antiguo jefe de plaza José Ranulfo Zagal, conocido como “El Rani”, quien retomó el control de la zona.

Jacinto González Varona, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, afirmó que la situación “le duele mucho al partido” y que la llegada de Juan Andrés Vega Carranza a la alcaldía representó una ruptura con la relación que el Gobierno Municipal anterior mantenía con el crimen organizado.

“Era público en Taxco que la delincuencia era parte del Gobierno Municipal pasado, que por cierto anda prófugo el ex Alcalde, y la llegada de Morena con el Alcalde Juan Andrés Vega pone un hasta aquí, de separar el Gobierno de la delincuencia, del crimen organizado”, declaró González Varona.

El dirigente partidista llamó a los alcaldes morenistas a reforzar sus protocolos de seguridad y a coordinar cualquier acción con las instituciones federales.