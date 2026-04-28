García Harfuch dice que Campos no sabía de presencia de agentes de la CIA en Chihuahua

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván le manifestó directamente que no tenía conocimiento de que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos participaron en el operativo de desmantelamiento de un laboratorio de drogas en esa entidad.

García Harfuch realizó la revelación durante una conferencia de prensa, al referirse a la reunión que sostuvo con Campos Galván para revisar el incidente.

”La Gobernadora de Chihuahua a mí me dijo de que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando alguna operación con agentes norteamericanos en campo”, afirmó.

Precisó que la Fiscalía General de la República determinará los alcances del caso.

”En el caso de Chihuahua, nosotros, como lo hemos mencionado, no tenemos pleno conocimiento de qué estaban haciendo personas que, obviamente, lamentamos mucho su fallecimiento, pero eso ya lo determinará la propia Fiscalía General de la República en la investigación que está desarrollando”, expresó García Harfuch.

En la misma línea, Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, sostuvo que los elementos del Ejército Mexicano que participaron en el desmantelamiento de los narcolaboratorios tampoco advirtieron la presencia de los agentes extranjeros, pues estos llegaron integrados a un convoy de alrededor de 50 elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua.

El PAN emitió un comunicado en el que respaldó a Campos Galván y cuestionó la postura del Gobierno federal.

El partido reconoció la instrucción de la Gobernadora de crear la Unidad Especializada para la Investigación de los Hechos Relacionados con el Desmantelamiento del laboratorio de drogas de “El Pinal”, en el municipio de Morelos, unidad que ya opera en coordinación con la FGR.

El escrito calificó el operativo como un golpe directo al crimen organizado y acusó al Gobierno federal y a Morena de optar por atacar a quien sí actuó en lugar de reconocer los resultados.

“Sostenemos que en Morena no les preocupa la soberanía, les incomoda el golpe al crimen. Les molesta que haya gobiernos que sí enfrentan a los delincuentes”, señala.

El PAN amplió sus críticas al señalar que, si el Gobierno federal busca rendición de cuentas, debería empezar por gobernadores de su propio partido.

El escrito cita que Ismael “El Mayo” Zambada afirmó haber sostenido reuniones con el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; que a la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, le fue cancelada la visa en medio de señalamientos por vínculos criminales; y que el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, nombró asesor legal al abogado defensor de Miguel Ángel Treviño Morales, “El Z40”.

”En esos casos no hay exigencias ni llamados; hay silencio cómplice y hasta defensa cínica”, señala el documento.

El PAN cerró su postura con un llamado a la coordinación institucional, al respeto al federalismo y al fin del uso político de las instituciones.