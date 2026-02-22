$!García Harfuch felicita al Ejército mexicano; Landau celebra muerte de ‘El Mencho’

La noticia fue recibida con celebración en Washington. Christopher Landau, titular de la Subsecretaría de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés), calificó el hecho como un avance significativo para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo en su conjunto. “Esto es un gran desarrollo para México, los EU, América Latina y el mundo. Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”, publicó el funcionario federal estadounidense, quien también afirmó haber sido informado del operativo de manera inmediata.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, reconoció públicamente la operación y expresó el respaldo del Gobierno de México a las fuerzas castrenses que la ejecutaron. “Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano y Fuerza Aérea”, escribió García Harfuch en su cuenta de X, en referencia directa a la Secretaría de la Defensa Nacional (Seden).

El Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea mataron a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los narcotraficantes más buscados del mundo, según confirmaron el 22 de febrero de 2026 tanto autoridades mexicanas como estadounidenses a través de publicaciones en la red social X.

Minutos después, Landau publicó un segundo mensaje en el que advirtió que las escenas de violencia registradas en México tras la operación no eran inesperadas. “No es sorprendente que los malos estén respondiendo con terror. Pero nunca debemos perder el ánimo”, escribió el subsecretario de Estado, quien añadió: “¡Ánimo México!”

Oseguera Cervantes era considerado el capo más peligroso y buscado de México. Fundó el CJNG a principios de la década de 2010 y convirtió a esa organización en uno de los cárteles más violentos y con mayor presencia territorial del país, con operaciones extendidas también a mercados internacionales. El Departamento de Justicia de EU (DOJ, por sus siglas en inglés) y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ofrecían una recompensa de 10 millones de dólares por información que condujera a su captura o localización.

La muerte de “El Mencho” representa el golpe más contundente contra el narcotráfico mexicano en años recientes y se produce en el marco de una cooperación bilateral reforzada entre los gobiernos de México y Estados Unidos en materia de seguridad. La reacción de Landau —quien fue embajador en México durante el primer mandato del presidente Donald John Trump, entre el 12 de agosto de 2019 y el 20 de enero de 2021, y fue confirmado como subsecretario de Estado el 24 de marzo de 2025 con 60 votos a favor en el Senado estadounidense— refleja la importancia que la Administración encabezada por Trump otorga a la lucha contra el crimen organizado en el continente americano.

Las escenas de violencia a las que aludió Landau en su segunda publicación remiten a una reacción de células del CJNG en diversas regiones del país, patrón que históricamente ha seguido a la eliminación de líderes de cárteles en México. Las fuerzas federales mexicanas y el Gobierno Federal no habían emitido, en el momento de cierre de esta nota, un comunicado oficial detallando las circunstancias operativas del hecho.