García Harfuch informa de avances contra el crimen organizado en Sinaloa

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó los resultados de las acciones emprendidas contra las organizaciones criminales que operan en Sinaloa, entre ellas la destrucción de laboratorios clandestinos, el aseguramiento de armamento y drogas, así como la detención de generadores de violencia entregados a Estados Unidos.

García Harfuch señaló que el Gobierno federal trabaja para combatir la violencia en el país sin distinción de la organización delictiva a la que pertenezcan los responsables.

Explicó que en Sinaloa se intensificaron las acciones para ubicar y destruir laboratorios clandestinos, confiscar armas y realizar detenciones de alto impacto, en operativos donde participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad pública.

Recordó que durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registraron acciones contra el Cártel de Sinaloa, entre ellas las detenciones de Rafael Caro Quintero y de Ovidio Guzmán López.

Agregó que en diciembre de 2025 los organismos de seguridad se fortalecieron tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada.

Detalló que entre octubre de 2024 y junio de 2025 se registraron más de 2 mil detenciones vinculadas a estructuras generadoras de violencia en Sinaloa, como parte de una estrategia centrada en mitigar el poderío de las organizaciones criminales en la entidad.

García Harfuch precisó que hasta la fecha se han asegurado más de 94 mil kilos de droga y se han desmantelado más de 2 mil laboratorios clandestinos.

En un recuento adicional sobre detenciones y entregas de generadores de violencia a Estados Unidos, destacó la reducción de homicidios dolosos durante la presente administración.

Indicó que el Gobierno de México mantiene desplegados a más de 16 mil elementos de seguridad, cuyo trabajo ha permitido detener, solo en Sinaloa, a 2 mil 540 personas pertenecientes a distintas organizaciones delictivas, incluidos mandos de alto nivel.

Afirmó que la capacidad operativa de estos grupos criminales se ha reducido mediante el decomiso de aproximadamente 20 por ciento de las armas que dichas estructuras empleaban, retiradas de circulación por las instituciones de seguridad.

En ese balance, reportó la destrucción de más de 2 mil 400 laboratorios de droga y el aseguramiento de toneladas de estupefacientes en la entidad.