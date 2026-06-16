García Harfuch niega escoltas a Rocha Moya y funcionarios ligados a solicitud de EU

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el ex Gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, no cuenta con ningún esquema de protección proporcionado por el Gobierno federal, ni tampoco los ex colaboradores vinculados a la solicitud de extradición formulada por las autoridades de Estados Unidos.

Precisó que Rocha Moya no ha solicitado medidas de protección al Gabinete de Seguridad y que el esquema con el que cuenta corresponde exclusivamente al ámbito local.

“Él en su calidad de ex Gobernador tiene funcionarios, tiene escolta del Gobierno del Estado, de la Policía Estatal o de la Fiscalía, desconozco cuál de las dos corporaciones, pero el ex Gobernador no tiene escolta de ninguna institución del Gabinete de Seguridad”, declaró.

“Ninguno tiene escolta del Gobierno federal, ni de Defensa, ni de Marina, ni de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ni de FGR”, señaló García Harfuch, quien añadió que “nadie ha solicitado# acercarse para tramitar este tipo de amparo.

Las declaraciones de García Harfuch se produjeron en el marco de las versiones que circularon respecto al esquema de seguridad que rodea a Rocha Moya, quien enfrenta señalamientos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos en el contexto de las investigaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa.