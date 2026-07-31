García Harfuch reivindica control mexicano en el operativo contra ‘El Mencho’

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció que existe un intercambio permanente de información con agencias de Estados Unidos, pero reivindicó el control de las autoridades mexicanas sobre los operativos ejecutados en territorio nacional.

El funcionario federal respondió a las expresiones formuladas por el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, durante la celebración del aniversario de la Independencia estadounidense, realizada el 30 de julio en la nueva sede diplomática, donde el diplomático destacó la cooperación bilateral en operaciones contra objetivos prioritarios.

García Harfuch precisó que la acción contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, correspondió íntegramente a fuerzas mexicanas.

“La operación de Oseguera (‘El Mencho’) fue planeada, desarrollada y ejecutada por el Ejército Mexicano. Quienes estaban en campo eran personal de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y otro contingente de Guardia Nacional”, afirmó.

Confirmó que agencias estadounidenses aportaron información para esa operación, aunque remarcó que el desarrollo y la ejecución quedaron a cargo de autoridades nacionales.

“Sí hubo intercambio de información con agencias de Estados Unidos y desarrolló la operación la autoridad mexicana”, sostuvo.

Aseguró que ambos gobiernos mantienen coordinación permanente en materia de seguridad y comparten datos respecto a objetivos criminales.

“Hay un intercambio permanente y una muy buena coordinación y muy buena colaboración con Estados Unidos. Hay intercambio de información”, expresó.

García Harfuch agregó que, tras la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, “El R1”, señalado como principal autor intelectual del asesinato del ex Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, las autoridades mexicanas iniciaron de inmediato el intercambio de información con Estados Unidos.

“Ayer, simplemente con la detención de este sujeto, inmediatamente estábamos en un intercambio de información con Estados Unidos, agradeciendo mucho cualquier información que proporcionan”, declaró respecto a la captura registrada el 30 de julio.