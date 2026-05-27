García Harfuch reporta caída histórica del 49% en homicidios desde inicio del Gobierno de Sheinbaum

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el promedio diario de homicidio doloso registró una disminución preliminar de 49 por ciento a nivel nacional desde el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a lo que denominó “una tendencia a la baja sin precedente” en México.

El funcionario presentó los datos durante la conferencia mañanera, donde Sheinbaum Pardo calificó los números como “muy buenos resultados”.

García Harfuch precisó que la reducción abarca el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y mayo de 2026.

Entre los factores que atribuyó a la disminución de la violencia destaca la consolidación de la Guardia Nacional como pilar de la Estrategia Nacional de Seguridad, así como el fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia, cuyo estado de fuerza creció 30 por ciento en año y medio con la incorporación de mil agentes adicionales.

García Harfuch señaló que durante ese mismo periodo se detuvo a 54 mil 297 personas por delitos de alto impacto, y se transfirió a 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos, medida que describió como parte de la coordinación estratégica bilateral “con respeto a la soberanía nacional”, orientada a impedir que generadores de violencia y traficantes de drogas encuentren espacios de impunidad en ambos países.

Detalló el aseguramiento de 2 mil 382 laboratorios clandestinos y centros de concentración, operaciones realizadas por el Ejército mexicano y la Secretaría de Marina, que -según explicó- representan “un golpe importante a las estructuras criminales” al reducir su capacidad productiva y generar pérdidas económicas millonarias a las organizaciones delictivas.

En materia de narcóticos, se decomisaron 402.8 toneladas, con lo que se interrumpieron rutas nacionales e internacionales de tráfico de drogas.

Respecto al decomiso de armamento, García Harfuch informó que se aseguraron casi 30 mil armas de fuego, de las cuales 78 por ciento provienen de Estados Unidos.

“Cada una de las armas son menos disparos y menos heridos en las calles”, afirmó.

En materia de combate a la corrupción, informó que han sido detenidos 85 funcionarios y exfuncionarios públicos, incluidos siete presidentes municipales en funciones, bajo lo que denominó una política de “cero impunidad”.

“Donde existan indicios y pruebas para quienes cometen delitos, sean funcionarios o exfuncionarios públicos, serán investigados y detenidos, sin importar partido o color”, sostuvo.

García Harfuch destacó la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera al Gabinete de Seguridad como herramienta para afectar las capacidades económicas del crimen organizado.

Hasta la fecha, suman mil 422 sujetos incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas, con una cantidad de 4 mil 593 millones 521 mil 827 pesos intervenidos.