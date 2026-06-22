García Harfuch reporta decomiso de más de tres toneladas de cocaína en Tlaxcala y Guerrero

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, informó el 22 de junio de 2026 que elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la propia SSPC, aseguraron más de tres toneladas de cocaína en dos operativos distintos realizados en los estados de Tlaxcala y Guerrero, con un saldo de cinco personas detenidas.
El primer operativo se ejecutó mediante una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala, luego de que líneas de investigación identificaron el predio como vinculado con delitos de privación ilegal de la libertad, extorsión y distribución de narcóticos. Un juez de Control autorizó el cateo con base en los datos de prueba aportados por las autoridades. En el lugar se aseguraron 900 paquetes de cocaína con un peso aproximado de una tonelada, seis armas de fuego largas, cartuchos útiles y equipo táctico.
Según el Gabinete de Seguridad, el decomiso en Tlaxcala impidió la distribución de aproximadamente un millón 800 mil dosis de cocaína y generó una afectación económica estimada en 194 millones de pesos para la delincuencia organizada.
El segundo aseguramiento se realizó en operaciones marítimas encabezadas por la SEMAR en el estado de Guerrero, donde se incautaron más de 2.1 toneladas de la misma droga. En ese operativo fueron detenidas cinco personas. García Harfuch no precisó detalles adicionales sobre la identidad de los detenidos ni su presunta filiación criminal.
“En conjunto, estas acciones permitieron asegurar más de tres toneladas de cocaína, evitar que alrededor de seis millones de dosis llegaran a las calles y generar una afectación económica a la delincuencia organizada”, señaló el titular de la SSPC en un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X.
El funcionario federal destacó también que, con estos dos aseguramientos, la SEMAR acumuló más de 73 toneladas de cocaína decomisadas en mares mexicanos durante la presente administración, lo que representa uno de los registros más altos en operaciones marítimas antinarcóticos en la historia reciente del país.