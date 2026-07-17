García Harfuch revela que red de huachicol ligada a Ruffo declaraba solo 10% del combustible

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la red de huachicol fiscal ligada a Ernesto Ruffo Appel, ex Gobernador de Baja California, declaraba prácticamente el 10 por ciento de la capacidad real de cada carrotanque de ferrocarril con el que introducía combustible al País.

Detalló que la identificación de la estructura fue resultado de una investigación de más de un año, que derivó en el cumplimiento de ocho órdenes de aprehensión.

Durante la conferencia matutina presidencial, realizada en Tulum, Quintana Roo, explicó los alcances de la indagatoria contra el ex Mandatario estatal, acusado de presunta delincuencia organizada y contrabando de combustible.

En el mismo espacio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que habrá imparcialidad en el proceso si el ex Gobernador demuestra que no está vinculado con el esquema de huachicol que se le atribuye.

Ruffo Appel fue detenido el 16 de julio en su domicilio en Ensenada, Baja California, por agentes de la SSPC, y trasladado primero a la delegación de la Fiscalía General de la República en Tijuana y posteriormente a la Ciudad de México, para quedar a disposición de una Jueza federal en Almoloya de Juárez, Estado de México.

“No me olviden”, expresó el ex Mandatario al despedirse de sus empleados antes de abordar el vehículo oficial que lo trasladó bajo custodia.

La captura se ejecutó en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida el 14 de julio por la Jueza Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, contra el ex Gobernador y 24 presuntos cómplices, por delincuencia organizada, contrabando y un delito en materia de hidrocarburos.

Dos de esos ilícitos contemplan prisión preventiva oficiosa, por lo que se prevé que Ruffo Appel sea internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Penal del Altiplano, al menos hasta que se resuelva su situación jurídica en la audiencia de imputación.

Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, aseguró que la institución cuenta con pruebas contundentes contra el ex Gobernador y otras 25 personas por operaciones ilegales que, tan solo de enero a julio de 2025, fueron cercanas a los 4 mil millones de pesos.

“Contamos con datos de prueba contundentes, dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis científico de la información, entre muchos otros que han robustecido determinantemente esta indagatoria”, enfatizó en un mensaje difundido en video.

Según la FGR, se trata de la red de contrabando de combustible más grande detectada hasta el momento, la cual operó de 2019 a 2026 mediante 11 empresas en distintas entidades del País.

En el entramado tuvieron un papel central Ingemar, de la que Ruffo Appel es socio fundador, y Servicios Aduanales JR, cuyo dueño, Armando III Riestra Fernández, está preso desde enero de 2026 en el Penal del Altiplano.

La estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por el exgobernador.

La Fiscalía estableció que las empresas importaban combustible desde refinerías de Texas, pero al internarlo a México declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos distintos a los efectivamente transportados, con lo que omitieron el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Impuesto al Valor Agregado.

El producto se descargaba en pipas y tractocamiones de siete empresas diferentes y se distribuía principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.

Godoy Ramos precisó que, según información de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de enero a julio de 2025 la red realizó 4 mil 238 operaciones de importación de combustibles por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas, sin que se efectuaran las revisiones correspondientes.

En ese periodo, aproximadamente 15 millones 299 mil 830 litros de combustibles no fueron declarados ante las autoridades, con una evasión fiscal superior a los 106 millones de pesos: 88 millones 511 mil 516 pesos de IEPS y 18 millones 289 mil pesos de IVA.

El diésel importado fue 10 veces mayor al volumen autorizado y la gasolina, tres veces y media más de lo permitido.

Para dispersar los recursos, la organización utilizó cerca de 80 cuentas bancarias nacionales con movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos, además de operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares.

“Las cuentas analizadas mostraban un patrón recurrente: los recursos eran recibidos y transferidos casi de inmediato, manteniendo saldos mínimos. Este comportamiento es característico de las denominadas cuentas puente, utilizadas para dificultar la identificación de orígenes de recursos y beneficiarios finales”, explicó la Fiscal.

El 16 de julio también fue detenido en Ensenada, poco después de las 14:00 horas, Ricardo Thompson Navarro, socio de Ingemar y cercano al ex Gobernador, quien figura en la misma carpeta de investigación.

Ingemar fue creada en octubre de 2018 con un capital social inicial de 50 mil pesos, propiedad de José Merino Valdés Cuervo y Thompson Navarro, y durante el sexenio del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo permisos de la Secretaría de Energía para importar casi 500 millones de litros de gasolina y diésel.

La empresa quedó vinculada a la indagatoria tras el aseguramiento, el 8 de julio de 2025, de 15 millones de litros de hidrocarburo ilegal y 129 carrotanques, el decomiso de huachicol más grande registrado hasta ese momento, en el que también resultó relacionada la firma Belar Fuels.

Ruffo Appel, de 74 años, hizo historia en 1989 al convertirse en el primer Gobernador de oposición en México, cuando ganó la elección de Baja California como candidato del PAN y puso fin a décadas de hegemonía del Partido Revolucionario Institucional en los gobiernos estatales.