García Harfuch se reúne con el titular de la DEA para revisar extradiciones y objetivos prioritarios

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, informó que sostuvo una reunión de trabajo con Terrance Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, en la que revisaron prioridades de intercambio de información sobre estructuras delictivas, investigaciones financieras, solicitudes de colaboración pendientes y asuntos de extradición.
El encuentro se programó desde finales de octubre de 2026, según el mensaje difundido por el titular de la SSPC Federal en su cuenta de X. Ambos funcionarios coincidieron en fortalecer las investigaciones contra las redes criminales que generan violencia, avanzar en la detención de objetivos prioritarios para los dos países, frenar el tráfico ilícito de armas hacia México e impedir el flujo de recursos provenientes de la venta de drogas destinados a las organizaciones criminales, así como combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El seguimiento de los asuntos de extradición se realizará por conducto de las autoridades competentes. En un mensaje difundido el mismo día, la DEA señaló que la reunión entre Cole y García Harfuch se efectuó durante la semana previa.
García Harfuch precisó que los trabajos se enmarcan en la Estrategia Nacional de Seguridad y se desarrollan con apego a la legislación de ambos países, y que las acciones en territorio mexicano corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus respectivas competencias. También ubicó el encuentro dentro de los cuatro principios que rigen la colaboración bilateral en materia de seguridad: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación. “Continuaremos fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la cooperación internacional para reducir la violencia, combatir la impunidad, debilitar las estructuras criminales y proteger a la población”, escribió el funcionario federal como parte del Gabinete de Seguridad.
Según el mensaje de la DEA, las discusiones con el titular de la SSPC Federal se centraron en los esfuerzos compartidos para desmantelar organizaciones a las que la dependencia estadounidense califica de narcoterroristas y para enfrentar la corrupción que las permite. “Las organizaciones criminales no reconocen fronteras. Tampoco lo hace nuestro compromiso compartido de llevarlas ante la justicia”, publicó la corporación estadounidense.
Last week, #DEA Administrator Cole met with Mexico’s Secretary of Security and Citizen Protection, Omar García Harfuch, for productive discussions on our shared efforts to dismantle narco-terrorist organizations and confront the corruption that enables them.Criminal organizations recognize no borders. Neither does our shared commitment to bringing them to justice.@DEATerryCole @SSPCMexico @TheJusticeDept— DEA HQ (@DEAHQ)
November 9, 2026
Last week, #DEA Administrator Cole met with Mexico’s Secretary of Security and Citizen Protection, Omar García Harfuch, for productive discussions on our shared efforts to dismantle narco-terrorist organizations and confront the corruption that enables them.Criminal organizations recognize no borders. Neither does our shared commitment to bringing them to justice.@DEATerryCole @SSPCMexico @TheJusticeDept
El acercamiento ocurrió después del operativo del 8 de noviembre de 2026 en Zapopan, Jalisco, encabezado por la Secretaría de Marina (SEMAR), a través de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), y por la SSPC Federal, con apoyo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En esa acción fue detenido Rafael “N”, alias “R2”, identificado por las autoridades como mando de “Los Rs”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operaciones en Jalisco y Michoacán, junto con otras 19 personas. Su localización derivó de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de información compartida por la DEA.
Rafael “N” cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán, así como con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos, según el reporte del titular de la SSPC Federal. La célula que presuntamente encabezaba está relacionada principalmente con extorsión, tráfico de drogas, homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro y agresiones contra las autoridades, y entre sus víctimas de extorsión se encuentran empresarios y productores de aguacate. Durante el operativo se registró un enfrentamiento en el que “R2” resultó herido, por lo que recibe atención médica, y la dependencia federal indicó que la información es preliminar y se actualizará conforme avancen las investigaciones.
Tras ese operativo, Cole publicó el 8 de noviembre de 2026 que la DEA mantiene su compromiso de proporcionar inteligencia a sus socios internacionales, entre ellos la SSPC Federal, la SEMAR y la Sedena, para identificar y desmantelar a las organizaciones criminales que amenazan a las comunidades y a la seguridad nacional de Estados Unidos.