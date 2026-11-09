García Harfuch se reúne con el titular de la DEA para revisar extradiciones y objetivos prioritarios

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, informó que sostuvo una reunión de trabajo con Terrance Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, en la que revisaron prioridades de intercambio de información sobre estructuras delictivas, investigaciones financieras, solicitudes de colaboración pendientes y asuntos de extradición.

El encuentro se programó desde finales de octubre de 2026, según el mensaje difundido por el titular de la SSPC Federal en su cuenta de X. Ambos funcionarios coincidieron en fortalecer las investigaciones contra las redes criminales que generan violencia, avanzar en la detención de objetivos prioritarios para los dos países, frenar el tráfico ilícito de armas hacia México e impedir el flujo de recursos provenientes de la venta de drogas destinados a las organizaciones criminales, así como combatir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. El seguimiento de los asuntos de extradición se realizará por conducto de las autoridades competentes. En un mensaje difundido el mismo día, la DEA señaló que la reunión entre Cole y García Harfuch se efectuó durante la semana previa.

García Harfuch precisó que los trabajos se enmarcan en la Estrategia Nacional de Seguridad y se desarrollan con apego a la legislación de ambos países, y que las acciones en territorio mexicano corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus respectivas competencias. También ubicó el encuentro dentro de los cuatro principios que rigen la colaboración bilateral en materia de seguridad: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación. “Continuaremos fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la cooperación internacional para reducir la violencia, combatir la impunidad, debilitar las estructuras criminales y proteger a la población”, escribió el funcionario federal como parte del Gabinete de Seguridad.

Según el mensaje de la DEA, las discusiones con el titular de la SSPC Federal se centraron en los esfuerzos compartidos para desmantelar organizaciones a las que la dependencia estadounidense califica de narcoterroristas y para enfrentar la corrupción que las permite. “Las organizaciones criminales no reconocen fronteras. Tampoco lo hace nuestro compromiso compartido de llevarlas ante la justicia”, publicó la corporación estadounidense.