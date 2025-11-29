$!García Harfuch se reúne con transportistas; acuerdan mejorar seguridad en carreteras

García Harfuch mencionó que integrarán acciones de la estrategia nacional contra la extorsión, para atender denuncias por dicho delito, además de que mantendrán reuniones continuas de seguimiento.

“En colaboración con la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación acordamos reforzar los mecanismos de coordinación, dar seguimiento a las carpetas de investigación en las fiscalías y fortalecer los operativos en los tramos con mayor incidencia”.

De acuerdo con el funcionario, se acordó “fortalecer la seguridad en carreteras y proteger a este sector”, principalmente en las zonas con mayor incidencia delictiva.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se reunió con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte, para atender sus exigencias de seguridad en carreteras.



Plan ‘cero robos’ en carretera

En julio de 2025, la Guardia Nacional presentó el plan “Cero robos”, con el que busca reducir la incidencia delictiva contra el transporte en las carreteras.

De acuerdo con el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, el 29 por ciento de los delitos se concentran en las autopsitas México-Querétaro y México Puebla, así como en las carreteras 15 y 15D en Mazatlán-Culiacán por la ola de violencia que se vive en Sinaloa.

Ante este panorama, se tomó la decisión de desplegar 585 elementos en la autopista México-Querétaro, junto con 194 vehículos, 20 drones, dos naves no tripuladas, tres helicópteros, cuatro células de inteligencia y 10 torres de inspección para detectar vehículos robados.

Del mismo modo, se desplegaron 302 elementos en la México-Puebla, con 131 vehículos, 22 drones, dos naves no tripuladas, tres helicópteros y 10 torres de inspección, así como cinco células de inteligencia.

Asimismo, en la autopista Mazatlán-Culiacán se implementaron 298 elementos de la Guardia Nacional con 143 vehículos, dos helicópteros, 12 drones, cuatro células de inteligencia y cinco torres de inspección.

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes comenzó el cierre de accesos irregulares y la implementación de arcos dinámicos con reconocimiento de placas, radar de velocidad, sensor de dimensiones e incluso báscula de pesaje.



¿Qué días y a qué hora hay más robos en carreteras?

El comandante de la Guardia Nacional informó que tras un análisis de los datos los días con mayor incidencia delictiva son los miércoles entre 08:00 y 12:00 horas y los jueves entre 20:00 y 24:00 horas.

De enero a junio se han reportado 3 mil 126 robos al transporte de carga; sin embargó, Cortés Hernández destacó que estos representan una disminución de 22.41 % con respecto al mismo periodo del año anterior.

El mes del 2025 con más robos a transporte público ha sido marzo, con 556 registros, seguido por enero con 554.