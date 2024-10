Genaro García Luna pidió en una carta autógrafa la clemencia de Brian M. Cogan, juez de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, quien, durante una audiencia que se llevaría a cabo a las 14:30 horas del día 16 del mismo mes y año, le dictará sentencia.

“Yo nunca he sido una amenaza o riesgo para la comunidad, mis valores, convicciones, conducta e historia de vida no tienen ningún registro criminal, todo lo contrario. El dinero sucio, los malos hábitos, la mala conducta no se pueden ocultar, inclusive en condiciones extremas”, expresó García Luna, en su misiva escrita en puño y letra.

El ex titular de la SSP Federal mexicana expresó que la parte “más triste” de su detención era estar alejado de su familia, y perderse diversos acontecimientos, como la graduación de sus hijos de la Universidad y la privación de la libertad de dos de sus hermanos.

“Su señoría, con el más profundo de mis sentimientos, le solicito respetuosamente me permita regresar lo antes posible con mi familia y reincorporarme a la entrañable sociedad a la cual respeto y pertenezco”, agregó.

“Nuestra conducta en la sociedad siempre ha sido respetuosa y fraterna con la gente que lo necesita, en nuestra historia de vida no hay un registro o antecedente de contacto o vínculo con ningún criminal”.

‘’Fui implacable en contra de los criminales que las producen, trafican y lucran con ella [...] Nunca he consumido drogas, no tengo ningún vicio”, añadió.

García Luna volvió a asegurar que el caso en su contra fue una construcción por haberse negado a declarar en contra de otros ex funcionarios públicos.

“Su señoría como lo indiqué, tengo firme respeto por la ley, le pido respetuosamente su consideración para que en el marco de esta sentencia se consideren todos los factores que dieron origen a este juicio, entre otros la información falsa aportada por el Gobierno actual de México y los testigos-criminales, su complicidad en mi contra y mi responsabilidad en el combate frontal al narcotráfico, donde además se enfrentan poderosos intereses políticos”, expresa.

En su manuscrito, García Luna dedicó unas líneas a criticar la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) en México, afirmando que con estas modificaciones se pretendía “encarcelar a los que combatimos, a sus aliados políticos vinculados con el narcotráfico”.

“Mi país está sufriendo una gran convulsión, por orden del actual presidente de México, se acaba de desmantelar el Poder Judicial del país [...] Se busca encarcelar a los que combatimos a sus aliados políticos vinculados con el narcotráfico. México está entrando a una etapa muy peligrosa, alejándose de la democracia y constriñendo libertades individuales”, enfatizó.

“México está entrando a una etapa muy peligrosa, alejándose de la democracia y constriñendo libertades individuales”, agregó el ex titular de la SSP Federal mexicana, quien también destacó que llevaba 58 meses preso en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn (MCC, por sus siglas en inglés), desde que fue arrestado el 4 de diciembre de 2019, en Dallas, Texas.

Según el ex funcionario federal mexicano, durante su estancia en dicha prisión, había sido testigo de homicidios, apuñalamientos y amenazas contra su integridad. Además, destacó que pasó casi un año en celdas de castigo, “sin haber violado alguna norma”.