El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentará el 13 de febrero sus últimas evidencias y testigos ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en el juicio contra Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública de México.

Ante ello, el abogado César de Castro, quien encabeza la defensa del ex funcionario mexicano, indicó que este podría subir al estrado de los testigos.

“Lo vamos a decidir el viernes”, dijo el litigante al juez Brian M. Cogan, quien dio por terminada la audiencia de este miércoles.

El juicio contra García Luna se reanudará hasta el lunes 13 de febrero, debido a que un miembro del jurado se excusó de asistir este jueves y los viernes regularmente no hay actividad judicial en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

Antes, en la Sala 8D-Sur de la Corte neoyorquina, los fiscales intentaron presentar fotografías que obtuvieron de la computadora de García Luna cuando fue detenido el 4 de diciembre de 2019, en Dallas, Texas, en las que se observaban bienes inmuebles, automóviles, motocicletas, obras de arte, un yate y hasta una pecera que, presuntamente, el ex funcionario mexicano habría obtenido por sobornos entregados por los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leyva.

Sin embargo, De Castro se opuso, ya que dijo que las imágenes no demostraban que los bienes exhibidos fueran de su cliente. El juez consideró procedente la objeción del litigante defensor y solo permitió que los fiscales neoyorquinos mostraran las imágenes cuyos bienes tuvieran acreditados que pertenecían al ex titular de la SSP federal, por lo que solo exhibieron fotografías de su supuesto domicilio particular, ubicado en Cuernavaca, Morelos.

Antes, en la Sala 8D-Sur de la Corte neoyorquina, testificó Iván Carrera, agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), quien supuestamente supervisó la detención de García Luna en Dallas, Texas, el 4 de diciembre de 2019.

Carrera relató cómo llevaron al ex funcionario a una oficina para interrogarlo y que no funcionó la grabadora para mantener evidencia de la sesión donde le preguntaron respecto a sus vínculos con Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”. Según el agente de la DEA, García Luna respondió: “Nunca lo conocí, peleaba contra él”.

Asimismo, el funcionario estadounidense recordó que en dicha ocasión también preguntaron a García Luna respecto a Iván Reyes Arzate, “La Reina”, ex director de la División Antidrogas de la Policía Federal mexicana, y el acusado aseguró tampoco saber nada de él. “Pero, él siempre estuvo dispuesto a hablar aun sin la presencia de un abogado, ¿no es así?”, cuestionó la fiscal al agente de la DEA. “Así es, señora”, respondió el testigo.

Además, este mismo miércoles, en la Corte neoyorquina testificó George Dietz, agente especial del Departamento de Justicia de EU, quien supuestamente participó activamente de las investigaciones en contra de García Luna, y a quien identificó fotografías que la fiscal le mostró, entre ellas, una imagen del supuesto domicilio particular del ex funcionario federal mexicano, ubicado en Cuernavaca, Morelos.

Dichas fotografías fueron obtenidas de la computadora incautada al acusado cuando fue detenido en Dallas, Texas, el 4 de diciembre de 2019. Dietz fue describiendo diferentes habitaciones de la mansión de García Luna en Cuernavaca. Además, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York mostró imágenes de una supuesta casa de García Luna en la Ciudad de México.

La exposición de las fotografías propició un debate entre los fiscales y la defensa de García Luna con el juez Cogan, ya que mientras el Gobierno de EU argumentaba que era parte de su estrategia para demostrar la actividad delictiva del acusado, la defensa del ex titular de la SSP federal se quejaba de que no había relación con la acusación.

“Solo dejaré que se exhiban fotos que vayan en la línea de lo que puedan comprobar”, indicó Cogan, en respuesta al reproche de la defensa de García Luna de que no tenían testigos que hablaran respecto a dichas evidencias. No obstante, la Fiscalía neoyorquina trajo a Dietz, quien como parte de su investigación contra el ex funcionario mexicano, tuvo acceso a las imágenes que se mostraron en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, aunque el juez aclaró que “no todas se harán públicas”.

“La evidencia consiste en general de: imágenes de propiedades que el acusado adquirió en México durante el periodo en el que estuvo en el gobierno y recibió dinero del cártel de Sinaloa y evidencia de que el acusado tuvo acceso a negocios con efectivo durante el periodo en el que estuvo en el gobierno y recibía dinero del cártel de Sinaloa y evidencia, con propósitos de ubicación, de que la investigación en contra de este acusado en este distrito era razonablemente previsible”, indicaron los fiscales neoyorquinos.

Además, la Fiscalía estadounidense presentó fotografías, por ejemplo, de una residencia de García Luna ubicada en Jiutepec, Morelos, así como de un automóvil marca Ford, modelo Mustang, además de una camioneta Land Rover.

También de un vehículo deportivo Mini Cooper, de un restaurante perteneciente a Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de García Luna, llamado Café Los Cedros, así como de la casa del ex funcionario en la Ciudad de México en la que había una gran pecera, además de una pintura donde aparece representado el ex titular de la SSP federal.

Asimismo, en las fotografías se mostró información de contacto de Ramón Pequeño García y de Facundo Rosas Rosas, ex Coordinador de la División de Inteligencia para la Prevención del Delito y ex comisionado general de la Policía Federal de 2009 a 2012, respectivamente.

Asimismo, los fiscales exhibieron imágenes de un vehículo Mustang, estacionado en la residencia de García Luna en Miami, Florida, a la que se mudó tras dejar el servicio público, así como de su yate, de él mismo conduciendo un automóvil deportivo italiano Lamborghini, de una lista y los permisos de las armas que poseía el acusado, además de documentos de la importación desde Florida de dos motocicletas marca Harley-Davidson y documentación sobre uno de sus negocios llamado Set Soluciones.



EX AGENTE DEL FBI REVELA QUE POLICÍA FEDERAL ECHÓ A PERDER OPERATIVO PARA CAPTURAR A ‘EL CHAPO’

José Moreno, ex agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), testificó el martes, en el juicio contra Genaro García Luna, que supuestamente elementos de la ahora extinta Policía Federal boicotearon un operativo para capturar al capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”, en febrero de 2012.

En su testimonio, el ex agente del FBI afirmó que las autoridades estadounidenses habrían logrado rastrear a “El Chapo”, quien en esos momentos supuestamente se encontraba en Cabo San Lucas, Baja California Sur, y que debido a la colaboración institucional, el Gobierno estadounidense decidió contactar a la Policía Federal para acordar un operativo de aprehensión del entonces líder del Cártel de Sinaloa.

El ex agente del FBI explicó que pactaron con los representantes de la Policía Federal mexicana, que al operativo para capturar al capo sinaloense llegarían 64 elementos policiacos. Sin embargo, Moreno detalló que solamente arribaron 12 a tiempo.