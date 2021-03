Gasolina Premium sube 34.82% durante 2021, y Magna, 23.55%; Gas LP en máximos históricos

Según datos divulgados este lunes por la Procuraduría Federal del Consumidor, el precio promedio de la gasolina Premium se ha incrementado un 34.82 por ciento en lo que va del 2021, desde un promedio en el precio de venta de 17.45 pesos por litro, durante la última semana de diciembre pasado, contra el actual, de 23.53 pesos por litro.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, Surit Berenice Romero Domínguez, titular de la Profeco, presentó el ‘¿Quién es quién en los precios?’, correspondientes a los precios de los combustibles, en los cuales se pudo verificar que la gasolina regular tuvo un precio promedio en la última semana de 21.84 pesos, contra el cierre de diciembre, de 17.68 pesos por litro, lo que equivale a 23.55 por ciento de aumento.

Según la Profeco, en la semana concluida al 21 de marzo, la gasolina Premium llegó a venderse hasta 25.40 pesos por litro, en una gasolinera de Pemex en Culiacán, Sinaloa. Mientras que el precio más bajo para el mismo combustible se ubicó en Veracruz, Veracruz, con un costo de 20.12 pesos por litro, también de un franquicia de Petróleos Mexicanos.

Respecto a la gasolina de bajo octanaje o regular, el máximo precio fue de 22.27 pesos por litro, que se vendió en una gasolinera de Chevron, en la Paz, Baja California. Mientras, el costo más bajo se localizó en el sur de Guerrero, en un local de PEMEX, con precio de 19.10 pesos.

PRECIO DE GAS LP SUBE 20% DURANTE 2021

El precio del gas licuado de petróleo (LP) pasó de 19 pesos con 35 centavos en diciembre del 2018 a 24 pesos con 25 centavos por kilogramo en marzo del 2021, lo que representa un encarecimiento de 25.32 por ciento.

Sin embargo, el aumento más fuerte se presentó en los últimos tres meses, con un 20 por ciento, según los precios promedio reportados por los distribuidores de gas LP a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).Ante ello, en promedio a nivel nacional, un tanque de 20 kilos de gas LP pasó de 387 pesos en diciembre del 2020 a 485 pesos en marzo de 2021.

AMLO ACUSA ESPECULACIÓN EN PRECIOS DE COMBUSTIBLES; REITERA NO HABRÁ ‘GASOLINAZOS’

El 15 de marzo, el Presidente Andrés Manel López Obrador aseguró que existió una especulación en el precio de los combustibles durante los 30 días anteriores a dicha fecha, por lo que pidió a todos los distribuidores de gasolinas para que no existiera un aumento injustificado y recalcó que se estaba revisando la entrega de incentivos.

“En los últimos días ha habido una especulación sobre el precio de combustibles, sobre todo gasolinas. Ya se está revisando porque se están entregando incentivos a distribuidores que no se ven reflejados en el precio final al consumidor, es un llamado a todos los distribuidores para que no se aumente en el precio de los combustibles de manera injustificada”, indicó el mandatario nacional.

“Tenemos el compromiso y se va a cumplir llueva truene o relampaguee de que no van aumentar los precios de los combustibles en términos reales se acabaron los gasolinazos [...] Es el honor el que está de por medio, es la credibilidad del gobierno, es la palabra del presidente. Que nos ayuden como siempre lo han venido haciendo todos los distribuidores, se necesita de la participación de todas y todos”, argumentó el político tabasqueño.

El pasado 11 de marzo, el presidente afirmó que existía especulación en el precio de los combustibles, cuyo costo, según el mandatario, debía estar al mismo nivel que en noviembre de 2018, o de lo contrario amagó con entregar más concesiones. Sin embargo, la gasolina Magna y Premium alcanzaron un precio que no se había registrado desde el llamado “gasolinazo” del 2017.

“Vamos a ver el comportamiento, aquí se acordó, y de una vez lo repito, que la gasolinera que se encuentre que está robando, que no entrega litros completos porque tiene aparatos, estamos ya por hacer una reforma para suspenderle la concesión”, señaló el Presidente.

“Sí [subió el precio], porque hay especulación, porque abusan, como dice [Ricardo] Sheffield [Padilla], se pasan, y no voy a decir lo demás, porque estamos dando un subsidio en el cobro del impuesto a gasolineros, no tienen por qué incrementar el precio de la gasolina más allá del precio de la inflación, ese es mi compromiso y lo voy a sostener”, destacó el mandatario nacional.

“Es muy sencillo, la gasolina hoy tiene que costar lo mismo que en noviembre de 2018 en términos reales, no puede costar más, porque es mi compromiso. Lo mismo el diésel”, aseveró López Obrador, quien además amagó con quitar concesiones a quienes especulen con los precios de los combustibles.

“Quieren meter miedo [los medios de comunicación], que haya catástrofe, proyectaban que ahí viene el gasolinazo’, pues no viene, no va a haber, lo que diga mi dedito, se va a mantener [el precio de la gasolina], enfatizó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina.

“La gasolinera que se encuentre que está robando, que no de litros completos, estamos haciendo una reforma para suspenderle la concesión, que se queden sin concesión, se acabó la robadera. Al que se le encuentre aparatito en la bomba para no entregar litros completos, se cancela la concesión. Y lo mismo, si no se detiene la especulación, entregamos más concesiones, más competencia, igual [en el gas] y estamos teniendo reuniones”, afirmó el Presidente.

El 1 de diciembre del 2020, al rendir en el Palacio Nacional su cuarto informe trimestral, López Obrador aseguró que en el 2023 México dejará de importar gasolinas, debido a que se logrará la autosuficiencia en el mercado.

Asimismo, reiteró que se había cumplido el compromiso de no aumentar el precio de los combustibles y la energía eléctrica.

“En 2023 dejaremos de importar gasolinas porque lograremos la autosuficiencia con la entrada en operación de la nueva refinería de Dos Bocas y la modernización de las seis refinerías existentes”, detalló el político tabasqueño en aquel entonces.