La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó que las gasolineras y las casetas de cobro de peaje deberán transitar al uso exclusivo de medios de pago digitales y electrónicos.

La disposición forma parte de la implementación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 4 de noviembre de 2026.

El acuerdo 177/2026 de Hacienda, publicado este viernes 27 de noviembre en el DOF, identifica a los sectores de hidrocarburos y de infraestructura, comunicaciones y transportes como estratégicos para implementar esta modalidad de pago.

Sin embargo, esto no significa que a partir de este viernes las estaciones de servicio y las casetas dejarán de recibir efectivo.

El cambio será gradual y todavía deben publicarse las disposiciones que establecerán los requisitos, mecanismos y plazos para realizar la transición.



Gasolineras y casetas tendrán que adoptar los pagos digitales

El acuerdo publicado por Hacienda establece dos actividades en las que los medios de pago digitales y electrónicos podrán convertirse en la única forma de pago:

- Hidrocarburos: expendio al público de gasolinas y diésel en estaciones de servicio.

- Infraestructura, Comunicaciones y Transportes: cobro de peajes en carreteras y autopistas.

La medida será obligatoria en todo el territorio nacional para las personas físicas o morales que presten estos servicios, independientemente de su naturaleza como permisionarias, concesionarias o autorizadas.

De acuerdo con el documento, la intención es ampliar las opciones de pago para las personas usuarias, reducir los riesgos y costos relacionados con el manejo de efectivo y fortalecer la transparencia y trazabilidad de las operaciones.

En el caso de las gasolineras, Hacienda también señala que los registros de pago permitirán fortalecer la supervisión de las operaciones y contribuir a detectar posibles irregularidades en la comercialización de combustibles.



¿Qué formas de pago digitales se podrán utilizar?

La Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos reconoce distintos medios para realizar transacciones sin utilizar dinero en efectivo.

Entre ellos se encuentran:

- Tarjetas de débito y crédito: pagos realizados mediante terminales bancarias.

- Códigos QR: escaneo de códigos para realizar el pago desde una aplicación o plataforma.

- Tecnología NFC: pagos sin contacto mediante dispositivos compatibles, como teléfonos celulares o tarjetas.

- Transferencias electrónicas: órdenes para transferir recursos entre cuentas bancarias.

- Domiciliación: cargos realizados directamente a una cuenta conforme a la autorización correspondiente.

- Sistemas de telepeaje: dispositivos y mecanismos electrónicos para cubrir el costo de las casetas.

Esto significa que las personas podrán utilizar diferentes alternativas para pagar la gasolina o las cuotas de las autopistas, siempre que estén contempladas en las disposiciones que emitan las autoridades competentes.



¿Cuándo dejarán de aceptar efectivo las gasolineras y casetas?

Aunque el acuerdo de Hacienda entra en vigor este 27 de noviembre de 2026, la transición al uso exclusivo de pagos digitales no será inmediata.

El documento establece que las autoridades competentes de cada sector tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de la publicación del acuerdo, para emitir las disposiciones administrativas que determinen las condiciones, requisitos y obligaciones para recibir pagos digitales.

También deberán establecer mecanismos y plazos específicos para que las gasolineras y casetas realicen el cambio de manera gradual.