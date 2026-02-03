General experto anticrimen asumirá Comandancia de la Tercera Región Militar en Sinaloa

El General de División Diplomado de Estado Mayor, Héctor Ávila Alcocer, fue designado Comandante de la Tercera Región Militar, con sede en Mazatlán, Sinaloa, entidad que atraviesa por una crisis de violencia.

El nombramiento se hizo oficial el 27 de enero de 2026 y el militar rendirá protesta este 3 de febrero de 2026.

Ávila Alcocer ya estuvo en Sinaloa en 2021 como Comandante de la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, donde combatió a las células criminales del Cártel de Sinaloa.

Ahora regresa al Estado con un escenario diferente, donde recientemente se han registrado ataques y emboscadas a plena luz del día contra funcionarios públicos y autoridades locales.

Considerado un mando que conoce las preocupaciones de Estados Unidos en materia de narcotráfico, Ávila Alcocer tendrá control de la Novena Zona Militar, con sede en Culiacán, y de la Décima Zona Militar, en Durango, ambos estados clave en la estrategia de contención de las facciones de “Los Chapitos” y “La Mayiza”.

El General es oficial de Artillería, egresado del Heroico Colegio Militar en 1983, y ha sido comandante de diversos mandos territoriales.

También fue parte de áreas de planeación y formación castrense. Apenas estrenó el grado de Divisionario, pues en noviembre de 2025 fue ascendido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ha dirigido la Escuela Superior de Guerra y tomado cursos de alto nivel, como el Avanzado para Oficiales de Artillería de Campaña en Fort Sill, Oklahoma, y el de Análisis Estratégico en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos.

Además, Ávila Alcocer se desempeñó como agregado militar y aéreo adjunto en la Embajada de México con sede en Washington.

Su ascenso a general de División fue ratificado por el Senado en noviembre de 2025.

En su trayectoria, el general ha ocupado distintos cargos en unidades del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos.

Fue comandante de las zonas militares Novena, Cuadragésima y Cuadragésima Tercera, ubicadas en Culiacán de Rosales, Sinaloa; Guerrero Negro, Baja California Sur; y Apatzingán, Michoacán, así como en la Guarnición Militar de Agua Prieta, Sonora.

Formó parte del Cuerpo de Fuerzas Especiales como subjefe de Estado Mayor y también estuvo al mando de la subsección de los Cuerpos Especiales en la Sección Tercera, Operaciones, del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Dentro de su preparación académica, el mando castrense cuenta con una licenciatura en Administración Militar y una maestría en Administración de la Universidad del Valle de México, además de su maestría en Análisis Estratégico en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos.

Ávila Alcocer sustituye al General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Guillermo Briseño Lobera, quien asumió el cargo de forma interina en octubre de 2024.

Briseño Lobera había relevado al General de División Francisco Jesús Leana Ojeda, quien fue designado como nuevo comandante de la Primera Región Militar, con sede en la Ciudad de México.

El nombramiento de Ávila Alcocer se produce en un contexto de violencia en Sinaloa.

Cifras preliminares del Informe Diario de Seguridad revelan que enero de 2026 acumuló más de 90 víctimas de homicidio doloso, es decir, alrededor de tres asesinatos diarios durante el primer mes del año.

Entre los ataques más recientes, destaca el atentado del 28 de enero de 2026 en Culiacán contra de los diputados locales por Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda.

El ataque dejó gravemente herido a Torres Félix, mientras que Montoya Ojeda quedó fuera de peligro.

Con información de Reforma.