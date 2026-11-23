Ricardo Trevilla Trejo, Secretario de la Defensa Nacional, confirmó que la detención de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo” Isidro, fue posible gracias al intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos.

Detalló la Operación Centella durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional.

Según Trevilla Trejo, desde tres meses antes de la captura México compartió “mucha información con el Gobierno de los Estados Unidos” para precisar la ubicación del presunto líder criminal, una cooperación acordada por el Consejo de Seguridad Nacional que complementó el seguimiento de la inteligencia militar mexicana.

Puntualizó que la ejecución correspondió al Ejército Mexicano y a la Guardia Nacional, y que la participación estadounidense se limitó al intercambio de datos, con apego a la legislación mexicana y al principio de “coordinación sin subordinación”.

La operación se desarrolló en fases de inteligencia, planeación y ejecución.

El operativo se realizó el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, y concluyó con la detención del presunto capo y de otros cinco presuntos integrantes de su organización, entre ellos Germán “N”, “Serafín”, señalado como presunto segundo al mando; José Luis “N”, con presuntas funciones financieras; y Pánfilo “N”, con presuntas tareas logísticas.

Durante la acción murieron cuatro militares y 16 presuntos integrantes del grupo delictivo, mientras que 10 elementos resultaron lesionados, según el reporte del Gabinete de Seguridad.

El primer comunicado de la Sedena había consignado siete agresores muertos y el resto fue localizado después. Ningún civil resultó herido ni muerto.

Tras la captura se registraron nuevas agresiones y bloqueos carreteros para impedir el traslado de los detenidos, quienes fueron llevados a la Ciudad de México y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, de la Fiscalía General de la República, el 21 de noviembre.

Entre ese día y el 22 de noviembre las fuerzas federales levantaron 21 bloqueos y retiraron 50 vehículos de las carreteras de la entidad.

García Harfuch anunció el despliegue de 3 mil 200 elementos en Sinaloa para reforzar la vigilancia en la región y en las vías de comunicación.

“El Chapo” Isidro cuenta con una orden de aprehensión en México y con una solicitud de extradición de Estados Unidos, país que lo incluyó en la lista de los 10 más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).