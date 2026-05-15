Gerardo Mérida Sánchez ingresó a EU por la Garita de Nogales: Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que el ex Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos por la Garita de Nogales. En una publicación en redes sociales, señaló que esto ocurrió desde el pasado 11 de mayo.





“Gerardo Mérida Sánchez, ingresó a Estados Unidos desde Hermosillo, Sonora, el pasado 11 de mayo, y cruzó por la Garita de Nogales hacia Arizona, donde quedó bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos”, señaló. Este viernes se reportó la detención de Mérida Sánchez en Estados Unidos. El ex funcionario estatal es acusado por ese gobierno, junto con el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y ex funcionarios estatales, de colaborar para el Cártel de Sinaloa.

