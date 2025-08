Gerardo Ortiz declara ante FBI, por supuestos nexos con CJNG

El cantante estadounidense de narcocorridos Gerardo Ortiz declaró ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), contra José Ángel del Villar, su ex representante y un promotor musical, que el Departamento del Tesoro (USDT, por sus siglas en inglés), sancionó, en 2018, por presuntamente lavar dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según documentos judiciales, citados por el diario Milenio, el FBI utilizó a Ortiz Medina -de 35 años de edad y originario de Pasadena, California-, como testigo en contra de Del Villar, director ejecutivo de la empresa Del Records, durante su juicio por involucramiento financiero con el CJNG. Ello a cambio de un acuerdo, mismo que le permitiría al cantante obtener una sentencia reducida, misma que podría implicar no ingresar a la cárcel y llevar su proceso en libertad.

El cantante estadounidense declaró, por segundo día consecutivo, el 20 de marzo de 2025, en la Corte Federal de California, con sede en Los Ángeles, audiencia en la que indicó que esperaba que el Departamento de Justicia de EU (DOJ, por sus siglas en inglés), tomara en cuenta su cooperación y le ayudara a reducir la condena que podría enfrentar.

Ello por un cargo de conspiración por violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (mejor conocida como ‘Ley Kingpin’), la cual permitía al Gobierno de EU, para imponer sanciones a personas y entidades extranjeras involucradas en el tráfico internacional de narcóticos.

Ortiz Medina reconoció que cantó en unos seis conciertos que organizó en México, José Ángel del Villar, su ex representante y un promotor musical que el Departamento del Tesoro de EU, sancionó, en 2018, por presuntamente lavar dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El DOJ indicó que Del Villar se habría asociado con el promotor de conciertos, Jesús Pérez Alvear, alias “Chucho Pérez” o “El Zar del Palenque” o, organizador de bailes, palenques y ex representante de artistas gruperos, ex cuñado de Abigael González Valencia, alias “El Cuini” -líder del grupo delictivo Los Cuinis, socios y administradores de los recursos económicos del CJNG-, y la empresa Gallística Diamante, señalados por sus presuntos vínculos con dicho Cártel jalisciense.

“Me gustaría”, respondió el cantante, cuando el fiscal federal Alex Schwab le preguntó si había aceptado un acuerdo con el Gobierno estadounidense, para minimizar un castigo de hasta 10 años de prisión y una multa de un millón de dólares.

Ortiz Medina se presentó en 19 espectáculos, por los que cobró alrededor de 1.5 millones de dólares. Se trató de una extensa gira que recorrió varias ciudades mexicanas: Pénjamo y Celaya, en Guanajuato; Culiacán, Sinaloa; Tlaxcala; Pachuca, Hidalgo; Mexicali, Baja California; Hermosillo, Sonora; Morelia, Michoacán; Arcelia y Chilpancingo, en Guerrero, entre otros.

El cantante firmó un acuerdo de culpabilidad el 22 de febrero de 2024, pero el Buró Federal de Investigaciones de EU no lo arrestó. Sin embargo, Ortiz Medina comentó en la Corte Federal de California, con sede en Los Ángeles, que entendía los cargos en su contra.

“Su caso está sellado en el Distrito Central de California, por lo cual se desconocen los detalles de su acuerdo. El proceso penal está en el escritorio de la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong, quien lo sentenciará en una fecha que todavía no se ha programado. Lo que se sabe por ahora es que esa cooperación con la Fiscalía incluía testificar contra Ángel del Villar, el productor musical que lo llevó al estrellato”, indicó el medio Univisión, en una nota firmada por el periodista Isaías Alvarado.

“El juicio gira en torno a un concierto multitudinario que Ortiz dio durante la madrugada del 28 de abril de 2018 en la Feria de San Marcos, en Aguascalientes, México. Tres semanas antes, Pérez Alvear había sido agregado a la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC). El jurado escuchó el miércoles la grabación de una conversación que Ortiz sostuvo con dos agentes del FBI y un tercero de la unidad de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas (IRS) en el aeropuerto de Phoenix, Arizona, el 19 de abril de ese año”, recordó Univisión.

“Fue una charla de casi 21 minutos y en algún punto el oficial del FBI, Matthew Zito, le advirtió que habría consecuencias penales si cantaba en el palenque de Aguascalientes. ‘Tienes una carrera prometedora’, expresó el detective, tratando de hacerlo reflexionar. ‘La gente alrededor de él (Pérez Alvear) puede meterse en serios problemas’, agregó el agente”, reveló el mismo medio.

“Ortiz respondió varias veces que él no se encargaba de hacer los contratos con los promotores. Él subía a los escenarios a interpretar sus corridos y baladas, y se iba de inmediato a la siguiente ciudad o volvía a su domicilio en Porter Ranch, California. ‘No soy el que cierra tratos, porque no es mi trabajo’, explicó el cantante. ‘Yo canto y me regreso a casa’”, citó Univisión a Ortiz Medina.

“Los agentes le entregaron la copia de un documento que especificaba las sanciones contra Pérez Alvear, su empresa Gallística Diamante (también conocida como Ticket Premiere) y uno de sus socios, José Leone Martínez. ‘La agencia (OFAC) tiene razones para creer que usted puede tener o tuvo una relación con ‘Chucho’ Pérez y Gallística Diamante’, se leía en la carta”, develó el medio.

“Al volver a California, el cantante entregó la copia de la OFAC a un empleado de Del Villar y después habló con este en persona. ‘Le platiqué que no quería ir al concierto. Estaba, pues, asustado’, contó Ortiz en la corte. ‘Tenía miedo de ir’ al concierto; ‘tenía la preocupación de este papel que me habían dado’”, abundó Univisión.

“Del Villar le dijo ‘que no me preocupara porque todos habían recibido la misma carta (de la OFAC), que incluso Alejandro Fernández”, relató Ortiz ante el jurado, refiriéndose a varios artistas que participarían en el palenque de Aguascalientes. ‘Obviamente que tengo respeto a los grandes artistas y, al decir que todos habían recibido la carta, para mí se minimizó el problema. Dije: si todos van a ir, por qué yo no voy a ir’, declaró”, narró el medio.

“El jurado también observó dos videos de la presentación de Ortiz en la feria. Miles de personas corearon su canción ‘¿Por qué terminamos?’, mientras Ortiz, vestido completamente de negro y con un sombrero texano, caminaba por el ruedo. Después dio otros 18 espectáculos organizados por ‘Chucho’ Pérez. El último fue el 30 de marzo de 2019”, dijo Univisión.

“Las negociaciones entre Ortiz y el Departamento de Justicia de EU comenzaron el 1 de diciembre de 2020. El cantante y sus abogados tuvieron una primera reunión virtual con dos agentes del FBI y el fiscal federal Ben Balding. Le preguntaron sobre cada uno de los conciertos de Pérez Alvear en los que cantó. ‘Mencioné al personaje’, dijo”, insistió el medio.

“Otras dos reuniones sucedieron el 22 de abril de 2021 y el 22 de junio de 2022. Una de estas tuvo lugar en la oficina de los abogados de Ortiz, en el oeste de Los Ángeles. Finalmente, el 22 de febrero de 2024, el cantante firmó el acuerdo de culpabilidad. - ‘¿Por qué aceptó cooperar?’, le preguntó el fiscal Alex Schwab. - ‘Para aclarar todo’, contestó Ortiz. - ‘¿Espera usted que su cooperación resulte en una recomendación (de la Fiscalía) enviada a la jueza para reducir su condena?’, cuestionó Schwab. - ‘Sí’, respondió el artista”, finalizó Univisión en su recuento de los hechos.