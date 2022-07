Gertz Manero no ha cometido delitos graves, no pedirá su remoción, afirma López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, no ha cometido delitos graves, por lo que no pedirá su remoción, ya que mencionó que todas las acusaciones en su contra deben probarse y dijo que el funcionario federal sí ha actuado.

“En el caso de la Fiscalía para la remoción del fiscal, lo puede solicitar el Presidente si considera que el Fiscal ha cometido delitos graves. Lo puede solicitar el Presidente, nada más que yo considero, y ese es mi criterio, que el fiscal no ha cometido delitos graves”, indicó el mandatario nacional.

“Entonces, hasta lo que yo tengo conocimiento, y no soy cómplice de nadie, no establezco relaciones de complicidad con nadie, el Fiscal no ha cometido delitos graves y por eso yo no he solicitado la remoción del Fiscal, así de claro”, comentó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Cualquier persona puede ser juzgada, cualquier servidor público y tiene que probarse. [...] Entonces, vamos nosotros a seguir adelante, siendo muy respetuosos de todos, y tomando decisiones, y sí está actuando en la Fiscalía”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Otra cuestión también que hay que tomar en cuenta es que ese diseño de autonomía de la Fiscalía es el equivalente a todos los órganos autónomos que fueron creando para dejar sin poder o rodear por completo al Presidente”, agregó López Obrador.