MÉXICO._ El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, el 20 de enero de 2023, que Alejandro Gertz Manero, de 83 años de edad y titular de la Fiscalía General de la República (FGR) desde el 18 de enero de 2019, se encontraba con buena salud y que se encontraba trabajando, ello a pesar de los rumores que señalaban lo contrario.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el antiguo Ayuntamiento de la Ciudad de México, el titular del Poder Ejecutivo Federal explicó que hay ocasiones en las que cualquier persona necesita de “reparaciones”, para sentirse bien de salud.

“Está muy bien, está muy bien Alejandro Gertz Manero, está haciendo su trabajo, pues como todos necesitamos a veces de una reparación, pero está muy bien, es una buena persona, un buen servidor público y está trabajando”, comentó el político tabasqueño.

Los rumores respecto a la salud de Gertz Manero crecieron después de que se ausentara de la X Cumbre de Líderes de América del Norte entre López Obrador, Joseph Biden, presidente de los Estados Unidos, y Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y a la cual sí acudió su homólogo estadounidense, Merrick Garland, fiscal general de EU.

El 10 de enero de 2023, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), explicó que no Gertz Manero no pudo acudir a la Cumbre trilateral, por un asunto logístico. El canciller mexicano señaló que no pudieron avisar con suficiente tiempo de antelación que se requería la presencia del titular de la FGR en la reunión, ya que, según aseguró, no se tenía previsto que también fuera a asistir el fiscal general de los Estados Unidos.

“El fiscal Gertz tenía una actividad de ayer y de hoy, que no le avisamos a tiempo que venía el fiscal, porque el fiscal de Estados Unidos decidió incorporarse más tarde. Entonces solo un tema logístico, no tienen otra implicación”, explicó el titular de la SRE, durante una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.

Sin embargo, el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez indicó en su columna publicada en el diario El Universal, se puso en entredicho la aclaración de Ebrard Casaubón respecto a la ausencia de Gertz Manero en la reunión trilateral con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, ya que, según sus fuentes, el titular de la FGR no asistió porque tuvo que ser hospitalizado de emergencia en Baltimore, EU., pocos días antes de que concluyera el año 2022.

Por su parte, el diario español El País afirmó que Gertz Manero fue sometido a una operación de la columna en una clínica de Estados Unidos, de la que aún se encuentra en recuperación. En su lugar, quedó de encargado de despacho, Juan Ramos López, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF). “El funcionario ya está de regreso en México, y se espera que la próxima semana retome las riendas de la institución, han añadido las fuentes”, indicó el mismo diario.