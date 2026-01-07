Gertz Manero será Embajador de México en Gran Bretaña

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que Alejandro Gertz Manero fue designado como Embajador de México en Gran Bretaña.

Señaló que el Gobierno británico otorgó el beneplácito para el nombramiento del ex Fiscal General de la República, por lo que ahora el Senado de la República deberá aprobar formalmente su designación.

“Ya lo puedo decir porque ya fue aprobado el beneplácito, va a Gran Bretaña, Inglaterra. Tiene que aprobarlo el Senado”, declaró durante su conferencia matutina.

Explicó que el siguiente paso del proceso consiste en que la Cámara de Senadores ratifique el nombramiento conforme al procedimiento constitucional establecido.

Gertz Manero, de 86 años, renunció como Fiscal General de la República el 27 de noviembre de 2025, dos años antes de que concluyera su periodo constitucional de nueve años, el cual estaba programado para finalizar en enero de 2028.

En su carta de renuncia dirigida a la Presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la Presidenta de México le propuso ocupar una Embajada en “un país amigo”.

“Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país en una nueva tarea que me honra y agradezco, ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria”, escribió el ex Fiscal en su misiva.

El Senado aprobó su renuncia el mismo día 27 de noviembre con 74 votos a favor y 22 en contra.

Gertz Manero fue designado como primer titular de la FGR el 18 de enero de 2019, tras ser nominado por el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su gestión al frente de la Fiscalía, enfrentó múltiples controversias y críticas por casos emblemáticos que no llegaron a sentencias definitivas, así como por acusaciones de uso político de la justicia.

Antes de renunciar, Gertz Manero nombró a Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, cargo que según la Ley Orgánica de la FGR permite asumir el despacho de forma interina ante la ausencia del Fiscal general.

El 3 de diciembre de 2025, el Senado eligió oficialmente a Godoy Ramos como nueva titular de la FGR por un periodo de nueve años, con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos.

Gertz Manero, nacido en la Ciudad de México el 31 de octubre de 1939, cuenta con una extensa trayectoria en el servicio público. Fue Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal entre 1998 y 2000, Secretario de Seguridad Pública federal de 2000 a 2004 durante la administración de Vicente Fox Quesada, y Diputado federal plurinominal de 2009 a 2012.

Es egresado de la Escuela Libre de Derecho y cuenta con tres doctorados en Derecho otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de las Américas y la University of Mount Union en Estados Unidos.

Una vez que el Senado ratifique su nombramiento como Embajador, Gertz Manero asumirá formalmente la representación diplomática de México en Gran Bretaña, concluyendo así su paso por la FGR y continuando su carrera en el servicio público mexicano en el ámbito internacional.