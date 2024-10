Roberto Gil Zuarth, ex secretario particular del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, anunció que buscaría participar en la elección de ministros, una vez que se publicara la convocatoria para integrar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que estaba previsto para el día 16 de octubre.

Durante su colaboración quincenal en el programa del periodista Ciro Gómez Leyva, se quejó del Consejo de la Judicatura Federal por entregar las listas de cargos del Poder Judicial de la Federación al Senado, para elaborar la convocatoria, pese a los amparos presentados, asegurando que se trataba de un paso para destruir la República.

Sin embargo, dijo que ante reglas ya establecidas, no debían rendirse.

“A mí me enseñaron en el PAN que ante los tiranos no hay que arrodillarse, sino que hay que luchar [...] El miércoles que se publique la convocatoria, me voy a presentar a la elección de ministro y voy a tocar la puerta del Senado de la República”, declaró.

Aseguró que el día que se publicara la convocatoria, sería “el primero” que presentara su registro. “Vamos a defender la razón, la serenidad, la República”, insistió.

A pesar de que consideró que la reforma era una insensatez, Gil Zuarth dijo que esas eran las reglas del juego y no podía simplemente quedarse en su casa, además de que comentó para defender al PJF no solo se debía extender el paro de labores, estrategia planteada por juzgadores y trabajadores.

Asimismo, expresó que para participar, construirían una agrupación política nacional, ya que, según lo explicó, Morena estableció que los partidos políticos no podrían participar en la elección de juzgadores, pero sí este tipo de figuras.

Gil Zuarth adelantó que iniciaría su campaña en Chilpancingo, Guerrero, y luego a Culiacán, Sinaloa, por los hechos de violencia y para conocer a posibles candidatos que se postularían en dichos municipios.

“No es cierto que van a echar marcha atrás [...] Esto va en serio, si este es el régimen judicial que quiere la presidenta, vamos entrándole”, destacó.