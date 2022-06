Gil Zuarth exhibe presunto esquema para encubrir irregularidades patrimoniales de Santiago Nieto

Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), utilizó un presunto esquema de empresas fachada, para encubrir sus irregularidades patrimoniales, según lo denunció el abogado Roberto Gil Zuarth.

A través de su cuenta de la red social Twitter, el ex secretario particular del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que recibió de “fuentes muy cercanas” a Nieto Castillo, información respecto a supuestas irregularidades financieras del político queretano.

Según los documentos que exhibió el también ex titular de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en 2022, Nieto Castillo recibió 866 mil 218 pesos por concepto de arrendamiento de una propiedad ubicada en la colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, de la Ciudad de México, con un valor de 24 millones, que supuestamente adquirió con un crédito hipotecario.

“Por cierto, en sus declaraciones fiscales no reporta pago de intereses por ese crédito”, señaló Gil Zuarth, también ex presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República y ex diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), quien aseguró que Nieto Castillo renta dicha casa a una empresa inmobiliaria denominada “Álvarez y Barrios Inmobiliaria”, cuyos socios son Emerson Aguilar Olivares, Kevin Jhoavini Mateo Cruz y Perla Flores Librado.

Según Gil Zuarth, el primero es becario del programa Jóvenes construyendo el futuro, mientras que Mateo Cruz “vive en una modesta carnicería en Oaxaca y Perla registra domicilio en Veracruz”. Asimismo, afirmó que ambos son socios en, al menos, otras 6 empresas “que realizan operaciones simuladas”.

Además, según el candidato en las elecciones internas de 2010 por la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN -contienda en la que se eligió a Gustavo Madero Muñoz-, la empresa “Álvarez y Barrios Inmobiliaria” tiene su domicilio fiscal en Oaxaca y operaciones con otra compañía denominada “CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales”.

Según el político chiapaneco, ambas son empresas “fachada”, ya que “cAES” ha facturado a “Álvarez’ un total de 1.8 millones de pesos durante el presente año. A la vez, la primera le ha pagado Nieto Castillo al menos 1.4 millones de pesos “por supuestas asesorías”.

Según la denuncia, en 2021, Santiago Nieto recibió más de 2 millones de pesos por supuestas asesorías de una empresa denominada “Corporativo Batrer”, creada en 2018 y que tiene como clientes al Instituto Queretano del Transporte, al Municipio de Querétaro y al ISSSTE.

Aunado a lo anterior, Gil Zuarth denunció que la empresa “Batrer” fue fundada en diciembre del 2018 por Gustavo Adolfo Trolle Acosta, secretario particular de Santiago Niego en la ahora extinta Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Resulta que Gustavo Trolle recibió ingresos por más 1.4 millones de pesos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Curiosamente, Gustavo le manda a su exjefe la mitad de ese dinero en el mismo período”, acusó el militante de PAN en una serie de tuits.

Gil Zuarth enfatizó en que, “por si fuera poco”, el ex titular de la UIF reportó en 2021 y 2022 haber recibido 544 mil pesos de ingresos provenientes del público general. Por ello, tras exhibir el supuesto esquema, el abogado aseguró que pondrá a disposición de las autoridades todos los elementos que presentó en Twitter.