Gilda Lozoya Austin es vinculada a proceso por lavado de dinero en Caso Agronitrogenados

Una Jueza federal vinculó a proceso esta madrugada a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, por el delito de lavado de dinero en el marco del Caso Agronitrogenados.

La juzgadora modificó la clasificación original del delito y determinó que la probable responsabilidad de la procesada consiste en haber transferido del extranjero a México 2 millones 580 mil dólares de origen ilícito.

La diligencia, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte ante la jueza de control Nora Ileana García Peralta, se extendió por casi 14 horas y media, desde las 9:22 hasta las 23:45 horas del martes.

La Jueza consideró que la Fiscalía General de la República presentó datos de prueba suficientes para presumir la existencia del delito y la posible relación de Gilda Susana Lozoya Austin con los hechos.

Se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

La imputación original señalaba a la procesada como beneficiaria de una cuenta bancaria en la que su hermano habría recibido un soborno de 3.5 millones de dólares por parte de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa de Alonso Ancira.

Según la FGR, el pago se realizó mediante cinco depósitos entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, a cambio de que, al asumir Lozoya Austin la dirección de Pemex, la empresa productiva del Estado adquiriera de AHMSA la planta de Agronitrogenados, en el complejo de Pajaritos, Veracruz, por 275 millones de dólares.

La cuenta receptora del presunto soborno fue abierta en Suiza a nombre de la empresa Tochos Holding Limited, sobre la cual Emilio Lozoya Austin cedió derechos a su hermana.

Desde ahí, de acuerdo con la FGR, la procesada realizó dos transferencias por 2 millones 580 mil dólares —equivalentes a 34 millones 133 mil 400 pesos— a María del Carmen Ampudia Cárdenas, para la compra de una casa de Emilio Lozoya Austin en Lomas de Bezares.

La primera transferencia se registró el 7 de noviembre de 2012 por 1.5 millones de dólares, y la segunda el 13 de noviembre del mismo mes y año por un millón 80 mil dólares. El contrato de compraventa del inmueble se firmó el día 14 del mismo mes y año.

Con base en esta trazabilidad, la jueza descartó la modalidad original de lavado —transferir recursos ilícitos para adquirir un bien inmueble— y reclasificó el delito como transferencia de recursos desde el extranjero con conocimiento de su procedencia ilícita.

La Unidad de Inteligencia Financiera había solicitado procesar a Gilda Susana Lozoya Austin por recibir recursos de procedencia ilícita en sus cuentas, hipótesis que la juzgadora descartó al no estar contemplada en el Código Penal Federal vigente en 2012.

La Jueza también rechazó una solicitud de la defensa para excluir información bancaria proporcionada por Suiza, así como la declaración de Emilio Lozoya Austin contenida en su denuncia de agosto de 2020, al considerar que no existe un pronunciamiento definitivo sobre la exclusión de esas pruebas en el proceso relacionado.

Por solicitud de la FGR, la audiencia para resolver si se modifican las medidas cautelares de Gilda Susana Lozoya Austin fue citada para el próximo jueves a las 9:40 horas.

Se mantienen vigentes las cuatro medidas impuestas el viernes anterior: colocación de brazalete electrónico en un plazo de 10 días, entrega de pasaporte, presentación periódica cada 15 días y prohibición de salir de la Ciudad de México y su área metropolitana, así como del País.

El abogado defensor Alejandro Rojas Pruneda cuestionó al término de la audiencia que, en un momento en que la resolución parecía favorable a su clienta, la Jueza suspendiera la diligencia durante una hora por un supuesto problema técnico, sin que acudiera personal técnico a la sala.

Señaló además que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se había referido en al menos dos ocasiones al caso en días recientes.Norte