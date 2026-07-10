Gilda Lozoya evita la cárcel por segunda ocasión en caso Agronitrogenados

Una Jueza federal ratificó la libertad con restricciones de Gilda Susana Lozoya Austin dentro del proceso por el caso Agronitrogenados, tras concluir que la Fiscalía General de la República presentó pruebas ilegales o insuficientes para acreditar el riesgo de fuga de la imputada.

Nora Ileana García Peralta, Jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, confirmó la resolución que había emitido el viernes anterior, al considerar que, desde 2023, cuando se libró la orden de aprehensión en contra de Lozoya Austin, la FGR no realizó actos de investigación que demostraran que la procesada se hubiera ocultado o careciera de arraigo en la Ciudad de México.

A la audiencia asistieron Emilio Lozoya Thalmann y Juan Jesús Lozoya Austin, padre y hermano de la imputada, respectivamente.

“Yo no la veo aquí sola; tiene arraigo familiar, les parezca o no. ¿Qué se puede decir en contra de eso?... Si no hacen actos de investigación, ¿cómo pueden saber que se ocultó?”, señaló la Jueza al término de la audiencia.

Sostuvo que no habían variado las condiciones que motivaron, en su momento, la imposición de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

“La conclusión a la que llego es que no han variado las condiciones o circunstancias que existían en la audiencia inicial, por lo cual deben subsistir las medidas cautelares. Con esta decisión no se genera impunidad; se garantiza su presencia. En este periodo les doy la posibilidad de esclarecer los hechos y, en su momento, continuar con las siguientes etapas del proceso penal. Esto aún no termina”, afirmó.

Con esta resolución, Lozoya Austin permanecerá en libertad provisional, aunque deberá cumplir con diversas medidas cautelares: portar un brazalete electrónico en un plazo de 10 días, entregar su pasaporte, presentarse a firmar cada 15 días y no salir de la Ciudad de México, su zona metropolitana ni del País.

La colocación del dispositivo electrónico está programada para el 17 de julio de 2026 a las 12:00 horas, en las oficinas centrales de la FGR, ubicadas en Santa Fe.

Gilda Lozoya Austin es hermana de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, quien enfrenta un proceso penal por presuntos actos de corrupción relacionados con la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados durante su gestión al frente de la paraestatal.