Gilda Susana ‘N’, hermana de Emilio Lozoya Austin, es detenida en el AICM

La Fiscalía General de la República informó que Gilda Susana “N”, hermana de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos, fue detenida en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Según la dependencia, la detenida habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita.

La aprehensión estuvo a cargo de agentes de la FGR, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Marina.

De acuerdo con la Agencia de Investigación Criminal y labores ministeriales de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Gilda Susana "N" está relacionada con el caso Agronitrogenados, en el que se convirtió en beneficiaria de una empresa mediante la cesión de derechos que le realizó su hermano.

Según la investigación de la FGR, los recursos recibidos y administrados por la detenida tendrían una procedencia ilícita, derivada de un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida.

La FGR precisó que Gilda Susana "N" fue detenida por su posible participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La dependencia señaló que la hermana de Lozoya Austin quedó a disposición de la autoridad judicial federal que la requirió, la cual determinará su situación jurídica. La FGR subrayó que a la detenida "se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente".